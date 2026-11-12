AMD 给服务器内存“减负”，DRAM 需求有望最高降低 75%

IT之家 11 月 12 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（11 月 11 日）发布博文，报道称 AMD 面向霄龙 EPYC 服务器处理器产品，推出 MEXT 内存解决方案，通过软件协同管理 DRAM 内存与 NVMe 固态硬盘，尝试在降低内存配置成本的同时，维持接近全 DRAM 方案的应用性能。

IT之家曾于今年 6 月报道，AMD 宣布收购内存优化技术公司 MEXT，目标是缓解数据中心日益突出的内存瓶颈。

MEXT 的思路并非让闪存本身变得与内存一样快，主要是让数据“各就各位”，将不常访问的“冷数据”转移至闪存，再利用 AI 预测访问需求，提前把即将使用的数据调回 DRAM，以减轻闪存访问延迟的影响。方案包含 Linux 驱动、AI 引擎及内存监测工具 RAM View；据介绍，其 AI 引擎无需 GPU，只需占用一个 EPYC 处理器核心。

AMD 展示的测试显示，在 Azure 三节点集群运行 Spark TPC-DS 后，以闪存分担一半内存容量后，可保留全 DRAM 基准约 99% 的性能；在芯片设计软件 Synopsys PrimeTime 测试中，DRAM 减半后仍保留约 95% 的性能。

在保持相近性能的前提下，该方案有望使 EPYC 服务器的 DRAM 需求减少 20% 至 75%，缓解内存供应紧张及扩容成本压力。AMD 已率先在自身 IT 基础设施中部署这项技术。

据报道，首批 145 台服务器预计可减少约 490 万美元（IT之家注：现汇率约合 3,277 万元人民币）的 DRAM 采购支出，相比完全依靠 DRAM 的同等扩容方案，内存扩容成本降低 83%。公司计划到 2027 年将部署规模扩大至 2000 台服务器，并与慧与（HPE）合作，向企业客户推广相关系统。

在 AI 应用方面，AMD 称，采用 DRAM 与闪存各占一半的配置，部分多智能体及内存密集型应用的单位成本性能可提升 70% 至 90%。