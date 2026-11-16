《怪物猎人：荒野》性能问题耗时近一年才修复，卡普空暗示若无 RE 引擎需更久

IT之家 11 月 16 日消息，《怪物猎人：荒野》（Monster Hunter Wilds）无疑是系列中一款相当出色的作品，但一个不争的事实是，这款由卡普空（CAPCOM）开发、登陆 PC、PlayStation 5、Xbox Series X 和 Xbox Series S 平台的游戏，在发售时各个平台的技术表现都不尽如人意。开发团队几乎花了一年时间，才将游戏性能优化到原本应该在发售时达到的水平。

不过，根据游戏制作人辻本良三（Ryozo Tsujimoto）近日的说法，如果没有 RE Engine 引擎，修复游戏可能还需要更长时间。

IT之家注意到，在 2026 年 gamescom asia x Thailand Game Show 展会期间接受 GamerBraves 采访时，辻本良三谈到了卡普空近年来推出多款优秀作品的原因，包括《识质存在》（PRAGMATA）、《鬼武者：剑之道》（Onimusha: Way of the Sword）以及《生化危机：安魂曲》（Resident Evil Requiem）。

他表示：“我认为，我们不能简单地说这就是原因，但 RE Engine 确实发挥了重要作用，也是这些游戏能够以目前这种方式开发的重要因素之一。”

辻本良三进一步解释称：“在开发过程中，能够让引擎工程师参与其中非常有帮助，因为这样可以快速解决问题，也能让不同团队成员之间的沟通更加顺畅。此外，使用这套引擎还可以让开发人员在整个制作过程中进行更多细节上的调整。”

这番表态颇有意思，不仅让外界得以一窥卡普空内部的游戏开发流程，也暗示如果没有 RE Engine，《怪物猎人：荒野》的性能问题恐怕不会这么快得到解决。

与此同时，这也进一步说明，卡普空在开发和修复系列最新作品过程中积累的经验，正在反过来帮助其他采用自研引擎的游戏。

例如，同样在发售时技术表现不佳的《龙之信条 2》（Dragon's Dogma 2），也在今年获得了性能修复，为今年 10 月推出的《黑暗觉者》（Dark Arisen）扩展内容做好了准备。

有人可能会认为，《怪物猎人：荒野》本来就应该推迟发售，等到技术表现达到预期后再与玩家见面。但也不能忽视另一种情况：不少采用其他游戏引擎开发的作品，即使经历多年更新，也始终没能彻底解决性能问题。

最典型的例子包括《星球大战绝地：幸存者》（Star Wars Jedi: Survivor），该作 PC 版在发售多年后，性能表现依然不尽如人意；还有《上古卷轴 4：湮灭重制版》（The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered）。不过，后者的问题更多与发行商 Bethesda 和开发商 Virtuos 之间的合作及商业协议有关。

此外，还有不少游戏在发售后长期处于表现平平的技术状态，最终不得不依靠玩家制作的 MOD 修复开发团队始终未能解决的问题。

例如，《最终幻想 7：重生》（Final Fantasy VII Rebirth）PC 版的卡顿问题，直到玩家推出 Async Compute MOD 等修改工具后才得到解决。

因此，从这个角度来看，《怪物猎人：荒野》虽然以糟糕的技术表现开局，但如今大部分问题已经得到修复，这段经历也并非毫无价值。

开发团队在制作和优化过程中积累的经验，将有助于进一步提升 RE Engine 的能力，让这套引擎更好地应对开放世界游戏及其大型扩展内容。