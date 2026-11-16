一汽-大众纯电轿车 ID. AURA L5 开启盲订：全系 CLTC 纯电续航 580KM、激光雷达上车

IT之家 11 月 16 日消息，一汽-大众旗下全新纯电轿车 ID. AURA L5 今日正式开启预订，新车是 ID. AURA 序列首款纯电家轿，全系 CLTC 纯电续航 580KM，支付 99 元意向金可抵 2,000 元购车款。

新车定位“智能大掀背、超级家轿”，与 ID. AURA T6 共同组成一汽-大众“新能源双子星”。共提供花雾紫、云雀灰、浅湾青、潮汐银、沐光金、初雪白六款外饰颜色。

其中，入门的 580 Plus 配备 17 英寸轮毂、电动尾门、主驾 6 向电动调节座椅、50W 风冷无线充电、10.25 英寸液晶仪表与 15.6 英寸 2.5K 中控屏，支持 L2 级辅助驾驶与 APA 自动泊车。

580 Pro 中配车型进一步升级三层镀银 Low-E 隔热全景天幕、18 英寸星驰轮毂、前后贯穿灯带与 VW 发光徽标、257 色云境氛围灯，前排座椅支持加热通风，方向盘带加热功能。

顶配 580 Max 车型为激光雷达版本，搭载 192 线激光雷达与地平线征程 6H 芯片，辅助驾驶算力达 420TOPS，采用酷睿程 HS8 端到端大模型方案，支持高速与城市领航辅助、循迹倒车、RPA 遥控泊车及 AVP 记忆泊车，配备 23 项主动安全功能，满足对高阶辅助驾驶有需求的用户。

规格方面，IT之家获悉新车长宽高分别为 4883×1881×1506mm，轴距 2820mm。其中单电机版峰值功率 155kW，最高车速 175km/h；双电机版前后电机均为 155kW，配备磷酸铁锂蓄电池。