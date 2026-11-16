华为徐直军透露 2012 实验室名字取自电影《2012》，自动驾驶、5G、昇腾芯片都在此完成孵化

IT之家 11 月 16 日消息，华为官方 X 账号 11 月 11 日分享了轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》（《Inside Huawei's innovation journey: Seeing it, living it, leading it》）。

他在文中以第一人称讲述了华为从攻关数字程控交换机，到确立在移动通信领域的全球领先地位，再到成立 2012 实验室，孵化 5G、自动驾驶与昇腾芯片项目，并在人工智能赛道抢占先机的历程。

据徐直军透露，2011 年，华为把公司的研究团队整合为一个新组织 —— 2012 实验室，名字取自电影《2012》。2012 实验室作为持续创新投入的平台，涵盖基础研究、核心技术和工程能力。

同时，华为改变了研发投入模式：2012 实验室的资金一部分来自公司，其余来自各业务单元。从实验室成立之初，徐直军就参与规划它的组织、团队、能力建设以及面向未来的科研项目。自动驾驶、5G、昇腾芯片，都在这里完成孵化。

他透露，2012 年，自己主导在 2012 实验室下成立了车联网实验室，研究未来汽车技术。这一举措催生了华为的自动驾驶解决方案，也为华为在这一领域的领先奠定了基础。2016 年，实验室开启人工智能方向的研究，让华为在人工智能赛道抢占先机。

IT之家注：2012 实验室是华为公司的技术研究与创新中心，专注于前沿技术研究、产品技术竞争力构建和新产业孵化，业务涵盖了未来网络 / 人工智能 / 计算集群 / 芯片 / 操作系统 / 数据库 / 媒体技术 / 安全 / 精密制造等所有 ICT 相关领域。

去年 12 月，消息称华为 2012 实验室成立基础大模型部，专注于推进基座模型开发。此前华为曾发布 AI 人才招募令，面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才，拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。