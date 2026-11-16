何小鹏：明年二季度将面向外部商业客户发布小鹏 IRON 人形机器人

IT之家 11 月 16 日消息，据蓝鲸新闻报道，今日晚间在小鹏集团 2026 年 Q3 财报电话会上，其董事长、CEO 何小鹏预告，在接下来的小鹏科技日和广州车展，最新版本的小鹏 IRON 将会公开亮相，将展示一系列与众不同的能力。

何小鹏透露，明年一季度，量产的首批机器人将进入小鹏的部分门店开启试用；明年二季度，小鹏将面向外部的商业客户正式发布小鹏 IRON。被问及小鹏在此领域的护城河，何小鹏指出，最重要的是做好包括硬件本体能力，规模的商业化、生产制造和销售能力，以及高质量、多样性的数据能力等。

何小鹏表示，高阶智能是小鹏机器人最大的优势，IRON 支持多人识别与身份记忆，在与人交互时会实时地观察和思考，及时响应需求。

何小鹏还称，在即将到来的小鹏 AI 科技日，计划向大家介绍小鹏对于汽车、机器人和物理 AI 技术范式的技术思考和部分落地效果。

据IT之家了解，Iron 是由小鹏汽车自主研发的 AI 人形机器人，于 2024 年 11 月 6 日在小鹏 AI 科技日首次发布。该机器人采用 1:1 真人仿生设计，身高 178 厘米，体重 70 公斤，全身拥有 82 个主动自由度，手部具备 22 个自由度并采用行业最小谐波关节设计，搭载自研图灵 AI 芯片与 720° 鹰眼视觉系统，通过端到端大模型和强化学习算法实现双足行走与复杂物体操作。