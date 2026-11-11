成都第五代贡嘎人形机器人发布，宣称拥有“全球最领先人形机器人大脑核心技术”

IT之家 11 月 11 日消息，成都人形机器人创新中心今日发布了第五代贡嘎人形机器人，宣称拥有“全球最领先人形机器人大脑核心技术”。

作为成都人形机器人创新中心具身智能大脑技术的集大成之作，五代贡嘎搭载自研一体化具身智能系统，在场景感知、时空记忆、因果推理规划、动作世界模型等核心模块完成系统性迭代，宣称“代表当前全球第一梯队的人形机器人大脑技术最高水平”。

五代贡嘎的具身大脑打通了“结构化感知 — 时空记忆 — 因果规划 — 动作推演 — 执行反馈”完整技术链路，实现环境认知、记忆更新、任务规划与操作执行的端到端协同。

在环境感知维度，机器人融合 RGB 视觉、深度信息与本体位姿数据，构建层次化三维场景图。依托跨视角实体关联、语义关系建模与增量式场景更新机制，持续对动态家庭空间做结构化表征，能够稳定识别物品位置、类别、摆放关系，适应居家环境里物品移位、杂物新增这类高频变化。

在记忆体系上，创新中心自研的物理时空记忆引擎，将空间坐标、物体物理状态、时间演化规律、历史交互经验统一存储管理。机器人可以长期维护物体身份一致性，支持时序记忆检索、多轮记忆对齐与冲突自动消解；简单来说，它能“记住”东西之前放在哪里、什么时候被挪动过、过往操作的成败经验，摆脱传统机器人单次任务无记忆的短板，支撑跨时长、分多天的长程家庭任务。

决策规划模块引入因果关联推理框架，不再只依靠数据统计关联做动作选择。系统自动解析任务内的因果依赖、动作前置条件、预期执行效果以及机器人自身资源约束，自主完成层次化任务拆解；当环境突发变动、任务受阻时可实时动态重规划，遇到意外情况自主判断、调整方案，而不是简单停止任务。

动作执行层面是五代贡嘎的核心亮点：搭载潜空间动作条件世界模型。机器人可以提前做多步未来状态预测、候选动作仿真推演、不确定性风险评估，在虚拟空间先预判不同操作的结果；再结合运动轨迹优化与闭环预测控制，实时修正操作偏差，大幅提升抓取、归置、擦拭这类精细家用操作的成功率，降低碰撞、物品掉落等失误。

IT之家注：成都人形机器人创新中心全称为成都人形机器人创新中心有限公司，2024 年 4 月 11 日成立，是四川省“一号创新工程”首个原点项目及中西部首个人形机器人创新中心。