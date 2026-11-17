IT之家 11 月 17 日消息，法拉第未来今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本季度公司机器人业务商业化逐步放量，合并口径营收规模仍处早期低位，整体亏损大幅收窄，符合市场对公司向轻资产出行与物理 AI 控股平台转型的预期方向，但绝对盈利水平仍未转正、流动性压力突出。

公司与本财报核心亮点

法拉第未来（FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC.，NASDAQ：FFAI）总部位于美国加利福尼亚，定位为全球具身智能生态公司，正从新能源汽车制造商转型为 Robotaxi 共享出行运营商、物理 AI 座舱技术提供商以及物理 AI 投资控股平台。本次披露覆盖 2026 年前三季度累计合并业绩，并同步披露第三财季单季业绩：

第三财季（单季） ：合并营业收入约 115 万美元，去年同期仅 3.7 万美元；归母净亏损约 854.6 万美元，去年同期为 2.22 亿美元，财报披露净亏损同比收窄超过 95%；期末现金及现金等价物约 720 万美元。

前三季度（累计） ：合并营业收入约 249.8 万美元，去年同期为 40.7 万美元；归母净亏损约 8343.1 万美元，去年同期为 3.57 亿美元；经营活动净现金流出约 7560 万美元，去年同期为 7920 万美元；截至 9 月末总资产约 2.57 亿美元、总股东权益约 1990 万美元，营运资金缺口约 7460 万美元。

独立披露的机器人业务（FFR 收购前未审计口径）：前三季度独立合并收入约 230 万美元，毛利润约 59.3 万美元，对应毛利率约 26%；该业务前三季度营业费用约 2800 万美元、净亏损约 2740 万美元、经营活动净现金流出约 250 万美元。

战略转型与重大交易

机器人业务分拆上市：公司于 10 月 12 日签署最终协议、10 月 23 日完成交割，由纳斯达克上市的纯机器人公司 FFR 以全股票交易方式收购公司机器人资产与业务，协议约定交易对价约 2 亿美元；交割后公司持有 FFR 约 66% 完全稀释基础股权，成为其控股母公司与最大股东，对价股份设有 18 个月锁定期。此外公司已豁免对机器人业务约 750 万美元的过桥融资（含应计利息），作为资本投入。

汽车业务轻量化：从新能源汽车制造商转向 Robotaxi 运营、AI VisiCabin 智能座舱外溢输出，转向车辆资产接入、运营与用户服务的轻资产模式，以现有可用资金为节奏推进，FF 品牌保留在高端与超豪华纯电细分、FX 品牌面向大众高价值市场。

机器人业务商业化进展：目前已推出超过 20 款覆盖人形、四足、轮式操作三类形态的机器人产品；10 月单月销售并交付 351 台创月度新高，累计交付 1168 台，重申 2026 全年独立口径约 2000 台的销量目标。

流动性与股东事项

公司明确披露持续经营能力存在重大不确定性，当前现金储备约 720 万美元，面临约 7460 万美元的营运资金缺口，正持续推进额外融资并实施现金节约措施。公司拟于 12 月 15 日召开临时股东大会，审议最高 1:80 的反向拆股提案，以维持纳斯达克持续上市合规性。

未来展望