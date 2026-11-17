IT之家 11 月 17 日消息，据彭博社昨天报道，苹果正持续调整管理层，资深员工科里 · 富格曼（Corey Fugman）将接替詹妮弗 · 贝利（Jennifer Bailey），出任 Apple Pay 和钱包业务部门负责人。

此前彭博社报道称，詹妮弗 · 贝利将于今年 10 月退休。自 Apple Pay 2014 年上线以来，她一直在此部门担任负责人。苹果服务业务负责人埃迪 · 库伊（Eddy Cue）当时表示，公司将在贝利离职前公布继任计划，她卸任后仍将以顾问身份协助交接工作。

10 月已经过去，苹果始终没有公开宣布相关人事安排。据悉，苹果已安排科里 · 富格曼接任 Apple Pay 和钱包业务负责人，他在苹果工作了 26 年，最初担任 Apple 零售业务商品管理经理，后来负责 Apple Card 和 Apple Cash 业务。

IT之家从原报道获悉，科里 · 富格曼如今负责的 Apple Pay 和钱包业务每年可创造数十亿美元收入。Apple Pay 每年处理数百亿笔交易，业务覆盖 90 多个市场，苹果从中收取一定比例的费用。该部门的 Apple Card 正从高盛集团的合作关系转向摩根大通。科里 · 富格曼将直接向埃迪 · 库伊汇报工作。