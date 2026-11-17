IT之家 11 月 17 日消息，谷歌昨日（11 月 16 日）发布博文，宣布为旗下移动应用广告平台 AdMob 引入新一批 AI 工具，包括对话助手 Ask AdMob 以及面向 AI 编程助手的 AdMob 智能体技能，帮助开发者简化广告接入、排查配置问题，并寻找增加广告收入的机会。

Ask AdMob 基于 Gemini 构建，将直接嵌入开发者的 AdMob 账户。按照谷歌的介绍，开发者可以像咨询产品专家一样与它对话，检查广告设置、查找集成错误，或获取收入优化建议。它还支持通过自然语言设置品牌安全规则，减少手动调整广告限制的操作。

另一部分工具则着眼于编程环节。AdMob 智能体技能提供预先编写并经过测试的操作指南，让开发者使用的 AI 编程助手能够协助接入广告、迁移至新版广告软件开发工具包，以及检查代码实现是否正确。谷歌还在开发 MCP 服务器，未来可连接开发环境与 AdMob 账户，支持读取账户数据、创建广告单元和管理广告聚合设置。

上线节奏方面，智能体技能已可使用；Ask AdMob 计划在未来数月启动测试，MCP 服务器处于早期测试阶段，预计 2027 年初扩大测试范围。