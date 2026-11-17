IT之家 11 月 17 日消息，天气频道（The Weather Channel）今日在 X 平台发文，与 Rockstar 共同公布一批《GTA6》游戏新截图，旨在展示雷奥奈达州的动态天气效果。

Rockstar Games 美术副总裁（光照与渲染）欧文 · 谢泼德表示，《GTA6》拥有 GTA 系列游戏最深入、最具沉浸感的体验，因此 R 星重新构想了游戏的天气系统，使其更具地域特色，更加动态。

雷奥奈达州的天气变化多样，有时候是晴朗无云的蓝天，也会出现高耸得令人眩晕的积雨云。R 星希望通过天气让玩家更真切地融入游戏世界，也希望佛罗里达州的本地居民，以及初次来到雷奥奈达州的新玩家感到共鸣。

IT之家附本次公布的全新截图如下：

强降雨激起大量水汽，导致佛罗里达礁岛群多地能见度不佳。幸好有关部门已经在部分道路安装反光道钉，为雨天出行的市民提供帮助。（你最好还是去 Coastal Auto Care 汽修店把车灯修好。）

今天最好不要在鹈鹕谷（Pelican Valley）的沼泽中涉水而行。这里的水质平时就很浑浊，这场暴风雨更让人几乎无法发现那些爱咬人的大家伙！

如果你今早预订了南海洋沙滩的酒店，那么你花高价换来的美景，可能会被一道从海上涌来的海雾墙遮住。

如果你今天打算去锈锚酒吧（Rusty Anchor）喝两杯，可能需要准备一艘更大的船。热带风暴已经让海面变得波涛汹涌。

高湿度让甘比特湾（Gambit Bay）的水面笼罩一层低空薄雾，让狩猎季在一片宁静中拉开帷幕！