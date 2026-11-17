IT之家 11 月 17 日消息，微软今日面向 Windows Insider 计划用户发布了两个 Windows 11 预览版更新，均基于 26H2：

Beta 频道：版本号为 Build 26320.10003

Experimental（实验）频道，版本号为 Build 26340.10013

其中，Build 26320.10003 改进了文件资源管理器搜索功能，现在从“此电脑”执行搜索时将采用索引器机制，以提升搜索速度，并与文件资源管理器主页的搜索体验保持一致。此外，访问网络驱动器等加载时间较长的位置时，系统也改进了进度提示。

BitLocker 方面，微软允许受管理设备上的标准用户自行设置启动前 PIN 码。此前，没有管理员权限的用户无法添加 TPM+PIN 保护器。现在，管理员可以通过 Microsoft Intune 或其他设备管理方案配置相关策略，符合条件的用户将收到设置 PIN 码的通知。

微软还宣布从 Windows 设置中移除离线地图功能及相关界面，包括“设置 > 应用 > 离线地图”以及“设置 > 系统 > 存储 > 本地磁盘”中的地图存储选项。微软表示，此举与此前宣布弃用 Windows UWP Map 控件及 Windows Maps 平台 API 有关，随着相关组件移除，离线地图功能也将不再可用。

其他修复包括解决近期预览版中部分情况下远程桌面协议（RDP）客户端因证书不匹配而无法连接的问题，以及鼠标指针在特定场景下意外消失的问题，同时改进了语音输入设置的配置可靠性。

Experimental 频道 Build 26340.10013 则带来了更多新功能。其中，FIDO2 安全密钥管理功能允许用户查看存储在安全密钥中的通行密钥（Passkey），并逐个删除，无需重置整个安全密钥。管理员还可以配置企业级安全策略，包括最小 PIN 长度、始终要求用户验证以及企业证明等。

该版本还引入远程锁定（Remote Lock）功能。IT 管理员可以通过 Microsoft Intune 远程锁定丢失、被盗或遭到入侵的 Windows 设备，而无需清除设备数据。

锁定后，Windows 会退出所有活动会话、隐藏登录选项并显示设备锁定界面。设备仍保留管理注册状态，BitLocker 和用户数据也不会受到影响，只有管理员可以远程解除锁定。

此外，微软开始预览 Microsoft Pluton 加密提供程序，支持开发者在兼容设备上通过标准 Windows CNG API 使用 Pluton 安全处理器，执行硬件保护的加密密钥存储和相关操作。

任务栏方面，用户现在可以选择在鼠标悬停于应用图标时，以窗口标题列表代替传统窗口缩略图预览。相关选项位于“设置 > 个性化 > 任务栏”。

辅助功能方面，放大镜（Magnifier）新增触摸板和触摸屏手势支持。用户可以通过三指手势调整放大倍率、移动放大视图，以及在 100% 和此前使用的缩放级别之间切换。放大镜工具栏还新增帮助按钮，可直接查看帮助文档、最新功能和提交反馈。

Experimental 频道还改进了微软账户切换至本地账户的安全流程：用户通过设置切换账户时，系统将始终提示备份 BitLocker 恢复密钥，并提供更新后的操作说明，以降低数据丢失风险。

微软提醒，这两个预览版本均存在已知问题：部分 Insider 用户反馈任务管理器显示的 CPU 速度在近期更新后不再刷新，微软正在调查这一问题。