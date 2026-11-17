IT之家 11 月 17 日消息，谷歌云（Google Cloud）昨日（11 月 16 日）发布博文，在 MLPerf Training v6.1 基准测试第一轮中，提交了覆盖第七代 Ironwood TPU 与英伟达 Grace Blackwell GPU 的 10 项结果，涉及模型预训练，以及 MLPerf 首次纳入的智能体强化学习测试。

IT之家注：10 项成绩并非全部来自 Ironwood，其中 4 项使用谷歌自研芯片，另外 6 项采用英伟达 GPU。

在 DeepSeek-V3 预训练测试中，8,192 颗 Ironwood TPU 用时 1.70 分钟（约 102 秒），让目标模型达到基准规定的质量要求。谷歌同时披露，在扩展至 4,096 颗芯片的测试中，系统扩展效率达到 96%。

根据 MLCommons 发布的参赛方补充说明，谷歌在 DeepSeek-V3 671B 预训练项目中提交了三组 Ironwood 成绩：

Ironwood 芯片数量 达到目标质量的时间 换算为秒 相对 2,048 颗配置的提速 2,048 颗 5.03 分钟 约 302 秒 基准 4,096 颗 2.62 分钟 约 157 秒 约 1.92 倍 8,192 颗 1.70 分钟 102 秒 约 2.96 倍

同轮 DeepSeek-V3 671B 测试中，可参考以下公开成绩：

提交方／平台 加速器配置 达标用时 英伟达 GB300 NVL72 集群 10,240 颗 GB300 GPU 1.38 分钟，约 82.8 秒 谷歌 Ironwood 集群 8,192 颗 Ironwood TPU 1.70 分钟，102 秒 英伟达 Vera Rubin NVL72 集群 1,024 颗 Rubin GPU 4.14 分钟 英伟达 GB300 NVL72 集群 1,024 颗 GB300 GPU 8.03 分钟 谷歌云 A4X Max 256 颗 GB300 GPU 31.96 分钟

Ironwood 及谷歌云 GB300 成绩来自谷歌披露，其余成绩来自英伟达本轮技术说明，英伟达将 10,240 颗 GB300 的 1.38 分钟列为本轮该项目最短用时。

在本轮首次引入的智能体强化学习测试中，640 颗 Ironwood 芯片运行 Qwen3.5-397B，用时 18.02 分钟达到编程任务要求，准确率为 76.5%，高于 69% 的目标。代码生成与学习同步进行，让训练芯片等待时间占比低于 3%。

在 Google Cloud A4X Max 实例中，256 块用于预训练基准的 NVIDIA GB300 GPU 在 31.96 分钟内达到目标质量，辅以 5 个 A4X 和 A4X Max 在 agentic RL 基准测试中的提交。

参考

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