IT之家 11 月 17 日消息，谷歌昨日（11 月 16 日）发布 Workspace 官方更新公告，宣布旗下图像工具 Google Pics 升级至 Nano Banana 2.1 模型，进一步改善图像生成和编辑体验。
在推送方面，谷歌表示面向快速发布（Rapid Release）和定期发布（Scheduled Release）用户，会在未来 1~3 天内完成部署推送，主要适用于以下订阅用户：
|用户类别
|覆盖的订阅或附加组件
|商务版
|Business Standard、Business Plus
|企业版
|Enterprise Standard、Enterprise Plus
|个人订阅
|Google AI Plus、Google AI Pro、Google AI Ultra
|教育附加组件
|Google AI Pro for Education
|其他附加组件
|AI Expanded Access
本次模型升级没有单独的管理员开关，也没有用户端切换设置。Google Pics 默认开启，但管理员仍可在网域、组织部门（OU）或群组层级禁用该服务。
此次升级重点解决图片“生成不够细、修改容易跑偏”等问题。根据谷歌公告，新模型将提升图像细节、自然光照和材质纹理表现；在局部或整体编辑时，更好地保留原图内容，减少对周围人物、背景及品牌元素的不必要改动。
图片中的文字也是本次改进重点。谷歌表示，新模型生成或修改图片内文字时，字形与排版将更加清晰、准确，同时保持与上一版本相近的处理速度。除 Pics 独立应用外，用户在 Google Docs 和 Google Slides 中调用 Pics 编辑图片，也将获得此次更新。
IT之家曾于 10 月报道，Nano Banana 2.1 于 10 月 7 日发布，实现了全方位提升，在视觉设计、基于蒙版的图像编辑以及主体一致性这几方面的进步尤为突出。