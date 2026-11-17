IT之家 11 月 17 日消息，谷歌昨日（11 月 16 日）发布 Workspace 官方更新公告，宣布旗下图像工具 Google Pics 升级至 Nano Banana 2.1 模型，进一步改善图像生成和编辑体验。

在推送方面，谷歌表示面向快速发布（Rapid Release）和定期发布（Scheduled Release）用户，会在未来 1~3 天内完成部署推送，主要适用于以下订阅用户：

用户类别 覆盖的订阅或附加组件 商务版 Business Standard、Business Plus 企业版 Enterprise Standard、Enterprise Plus 个人订阅 Google AI Plus、Google AI Pro、Google AI Ultra 教育附加组件 Google AI Pro for Education 其他附加组件 AI Expanded Access

本次模型升级没有单独的管理员开关，也没有用户端切换设置。Google Pics 默认开启，但管理员仍可在网域、组织部门（OU）或群组层级禁用该服务。

此次升级重点解决图片“生成不够细、修改容易跑偏”等问题。根据谷歌公告，新模型将提升图像细节、自然光照和材质纹理表现；在局部或整体编辑时，更好地保留原图内容，减少对周围人物、背景及品牌元素的不必要改动。

图源：谷歌 Workspace 官方公告

图片中的文字也是本次改进重点。谷歌表示，新模型生成或修改图片内文字时，字形与排版将更加清晰、准确，同时保持与上一版本相近的处理速度。除 Pics 独立应用外，用户在 Google Docs 和 Google Slides 中调用 Pics 编辑图片，也将获得此次更新。

IT之家曾于 10 月报道，Nano Banana 2.1 于 10 月 7 日发布，实现了全方位提升，在视觉设计、基于蒙版的图像编辑以及主体一致性这几方面的进步尤为突出。