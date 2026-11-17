IT之家 11 月 17 日消息，科技媒体 BornCity 今天（11 月 17 日）发布博文，报道称用户反馈称经典版 Outlook 通过 Exchange Online 自动映射（AutoMapping）添加的共享邮箱，在启动 Outlook 后会短暂显示，随后几秒内便从界面中消失。

IT之家注：AutoMapping（自动映射）是 Microsoft Exchange / Exchange Online 中的一项便利功能：当管理员把某个共享邮箱或他人邮箱的 Full Access（完全访问）权限直接授予某位用户后，Outlook 会通过 Autodiscover 自动把该邮箱加入该用户的 Outlook 配置文件。

例如，公司设有 support@company.com 共享邮箱，客服人员需要查看和整理其中的邮件。管理员为客服授予 Full Access 后，AutoMapping 会让这个邮箱自动出现在其 Outlook 左侧文件夹列表中，与个人邮箱并列，用户可直接打开收件箱、阅读、移动或删除邮件。

根据用户反馈，该症状至少从上周开始，另一些用户则已持续约两周。受影响的主要是通过 AutoMapping 自动关联的 Exchange Online 共享邮箱；若管理员改为在 Outlook 账户或现有配置文件中手动添加邮箱，则邮箱可正常保留，即使重启 Outlook 也不会消失。

用户反馈尽管连接状态仍显示这些邮箱“已成功连接”，但无法继续在客户端中查看其中的邮件。安全模式启动、重建 Outlook 配置文件等常见排障手段均未奏效，问题也没有呈现出明显的用户或环境规律。