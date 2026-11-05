断网也能搜邮件：微软给 Win10/Win11 经典版 Outlook 加上“本地搜索”

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 5 日）发布博文，报道称针对 Windows 10、Windows 11 平台经典版 Outlook 应用（Outlook Classic），微软计划升级搜索体验，在断网情况下也能搜索邮件。

该媒体指出在云端搜索响应缓慢、网络连接不稳或完全离线后，经典版 Outlook 应用会自动回退到 Windows 本地索引进行搜索，帮助用户继续查找已保存在电脑中的邮件和附件。

微软表示，本地搜索对离线场景，以及 PST 文件、POP 或 IMAP 账户等未完全存储在云端的内容仍然必要。该功能目前仅限经典版 Outlook，新版 Outlook 由于基于网页技术，暂未具备该功能。IT之家附上相关截图如下：

除了支持离线搜索外，微软还改进了搜索结果的排序方式。更新后搜索页面顶部的“热门结果”最多可展示 7 条与关键词更相关的邮件，随后才是按时间排列的常规结果。相关排序会参考用户与发件人的互动频率、邮件时间以及发件人等因素，让常用联系人的重要邮件更容易被优先找到。

用户在 Outlook 中查找某封邮件时，诸如“the”“and”“is”等常见停用词，常常会把大量无关邮件带入结果页。微软表示，新版搜索对这类词的处理更加智能，能够优先展示真正与查询主题相关的邮件。

例如，当用户搜索“FY27 budget”（2027 财年预算）时，系统会把预算相关邮件排在更靠前的位置，而不是让只包含普通词汇的邮件占据结果页。

技术层面，微软为 Outlook 打造了一个轻量级的小型语言模型排序器，并通过“蒸馏”方式由更大的模型进行训练。这种设计让搜索能够在保持较低资源占用的同时，获得更准确的相关性判断。

微软同时表示，搜索延迟有所降低，整体搜索速度提升约 5%；用户还可在结果页通过“点赞”或“点踩”反馈，帮助系统进一步优化推荐相关性。公司称，所有版本的 Outlook 未来都会获得搜索增强，但部分改进仍在开发中。