不再逐个翻邮箱：微软 Win11 新版 Outlook 上线“所有账户”统一收件箱

IT之家 10 月 27 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 27 日）发布博文，报道称在适用于 Windows 11（原文虽未列出，但 Windows 10 版预估同样支持）的新版 Outlook 上，新增上线“所有账户”统一收件箱。

IT之家援引博文介绍，在此前的 Windows 11 新版 Outlook 应用中，用户若同时使用多个邮箱，必须逐个切换收件箱，或通过“收藏夹”减少点击次数。

此前新版 Outlook 单独列出邮箱账号

而本次新增的“所有账户”统一收件箱让用户在 1 个列表中，直接阅读、删除、搜索、移动、归档和标记不同账户的邮件，无需在多个邮箱之间反复切换。

新版 Outlook 新增“所有账户”视图

“所有账户”视图不仅合并收件箱，还合并草稿、发件箱、归档、已发送邮件、计划发送、已删除邮件和垃圾邮件等文件夹。

该功能自 9 月底开始分批推送，微软预计将在 10 月底完成推广。用户可在“设置 > 邮件 > 文件夹窗格”中勾选“一处查看所有账户的邮件”来开启。

微软公司已邀请 Targeted Release 频道用户，在 Outlook 新版本 1.2026.922.300 中测试该功能。

不过，该媒体实测后发现，搜索较旧邮件时仍可能只命中单个邮箱；Copilot 搜索目前也仅能检索主账户。

共享邮箱尚未纳入统一视图，微软表示后续才会支持。此外，企业 IT 管理员控制功能预计本月晚些时候推出，届时可决定统一收件箱是否默认开启，以及员工能否自行更改。

值得注意的是，统一收件箱并非全新概念。微软此前停用的 Windows“邮件和日历”应用早已支持关联收件箱，Outlook 的 Mac、iOS 和 Android 版本也长期具备类似能力。