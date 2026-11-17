IT之家 11 月 17 日消息，综合第一财经、鞭牛士报道，多位消息人士透露，360 副总裁、市场部负责人卜思南因涉嫌职务侵占等案件已在上周一被警方带走调查。

对此，360 官方今日回应称，公司内审发现卜思南涉嫌经济问题后，已向公安机关报案，目前其正在接受有关部门调查。

360 称，公司要求员工遵守法律法规及内部制度，对贪腐和其他违法违规行为采取零容忍态度，相关问题一经查实将严肃处理。

另据超角度报道，11 月 16 日晚间，卜思南通过微信向该媒体回应称，被带走的说法“不是真的”，并表示正在处理相关事项。在被问及微信账号是否由本人使用时，卜思南称是本人。

IT之家查询获悉，卜思南是 360 集团副总裁、360 集团市场部负责人、360 数字安全集团教育事业部总经理、ISC 品牌主理人。卜思南早期负责集团市场战略、品牌生态建设，后主管产教融合业务，对接数百所院校共建安全产业学院，牵头国家级产教融合共同体；同时主理 ISC.AI 相关生态，推出 ADE 智能体工程师认证，在 360 All in Agent 战略下推进 AI 安全人才培养与创新项目落地。

今年 8 月，360 集团宣布，为推进“安全 +AI”战略，对集团市场与传播中心进行组织调整，设立公关部和市场部，任命卜思南为市场部负责人，向周鸿祎汇报。