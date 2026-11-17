IT之家 11 月 17 日消息，11 月 17 日至 18 日，2026 年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会在深圳举行。

据新浪财经报道，比亚迪执行副总裁李柯在公开接受采访时透露，峰会期间，不少企业及各国领导人专门提出希望前往比亚迪实地参观，了解中国新能源汽车产业的发展情况。

李柯指出，新能源将成为未来发展方向，深圳已经为全球展示了绿色交通和新能源汽车发展的实践案例。

对于多国嘉宾提及比亚迪已经成为当地市场主流汽车品牌的情况，李柯表示：“比亚迪车是最棒的了，全世界都有比亚迪车。”

谈及新能源汽车的发展前景，李柯表示，来到深圳后，已经不需要再讨论绿色发展以及电动汽车有没有未来的问题。她说道：“未来就是绿色的，未来就是新能源。”

李柯认为，深圳本身就是一个很好的例子。通过实地参观，了解深圳政府、企业及各个行业如何建设充电桩，以及如何通过政策支持推动未来发展，就是向国际社会分享新能源汽车发展经验的最好方式。

在谈及亚太地区供应链合作时，李柯强调，比亚迪将自己定位为一家技术公司、工程师公司。她表示，比亚迪通过技术证明许多政策具有可行性，并依靠技术开拓海外市场、建立自身竞争力。

IT之家注：2026 年 APEC 工商领导人峰会于 11 月 17 日至 18 日在深圳前海国际会议中心举行，本届峰会主题为“共促繁荣，共赢未来”，来自 21 个 APEC 经济体的政商界代表齐聚深圳。根据主办方此前公布的信息，峰会吸引了 115 家世界 500 强企业代表参加。