IT之家 11 月 17 日消息，2027 款瑞虎 5x 高能版今日正式上市，共推出舒适型、豪华型 2 款车型，官方指导价分别为 7.79 万元和 8.39 万元，限时优惠价分别为 6.99 万元和 7.39 万元。同时，新车推出金融礼、流量礼、质保礼和护航礼 4 项购车权益。

外观方面，2027 款瑞虎 5x 高能版采用潮流劲风设计，配备宽体车身、潮动锋芒矩阵格栅、溜背式车顶以及动感鳍线尾翼等设计元素。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4400/1830/1588mm，轴距为 2630mm。车尾采用贯穿式尾灯设计，搭配后扰流板和双边排气装饰。

内饰方面，新车采用黑色主题座舱，配备钢琴漆面工艺和中控面板。新车还采用一体式舒享运动座椅，配备皮质包覆方向盘，前排座椅支持通风和加热功能。后视镜支持电动折叠和加热，副驾驶座椅支持 4 向电动调节。

智能配置方面，2027 款瑞虎 5x 高能版新增 540° 高清全景影像，配备 20.5 英寸星云环绕屏，搭载 Lion 5.0 AI 科技智慧座舱系统，并支持手机映射功能。

动力方面，新车搭载 1.5T 发动机，最大功率 115kW，峰值扭矩 230N·m，传动系统匹配 CVT 变速箱。