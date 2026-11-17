IT之家 11 月 17 日消息，曾在 2022 年泄露《GTA 6》游戏画面的 Lapsus$ 黑客阿里昂・库尔塔伊（Arion Kurtaj），已承认入侵 Rockstar Games。现年 21 岁的库尔塔伊于当地时间 11 月 16 日（周一）在英国伦敦伍尔维奇刑事法院认罪，距离 Rockstar 正式发售这款游戏仅剩三天。游戏将于 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台。

除了入侵 Rockstar，库尔塔伊还承认曾在 16 岁和 17 岁时攻击英国电信运营商 BT / EE、金融科技公司 Revolut 以及网约车平台 Uber。他还承认在羁押期间袭击工作人员，其中包括多起咬人事件。

法院将于 11 月 23 日在同一地点对其进行宣判。

由于患有自闭症，精神科医生在 2023 年评估后认为库尔塔伊不具备接受审判的能力。因此，南华克刑事法院当时仅要求陪审团判断他是否实施了相关犯罪行为，而非对其进行常规审判。

2023 年 8 月，陪审团认定库尔塔伊实施了 12 项犯罪行为，其中包括 3 项敲诈勒索罪、2 项欺诈罪，以及 6 项违反《计算机滥用法》的罪名。

随后提交给法院的精神健康评估报告显示，库尔塔伊仍有意尽快重返网络犯罪活动。

2023 年 12 月，法院对其下达了无限期限制性住院令。这意味着，在医生认定他不再对社会构成危险之前，他必须一直待在高度戒备的精神病院内。

2026 年 1 月，医生在例行评估后认定库尔塔伊已经具备接受审判的能力，随后他被转移至普通监狱，等待重新开庭审理。如今，随着他承认相关罪行，原定的审判将不再进行。

2022 年 9 月，库尔塔伊在此前黑客攻击案件取保候审期间，入住一家 Travelodge 酒店，并处于警方保护之下。就在此时，他再次实施网络攻击，成功入侵 Rockstar。

据悉，他使用的设备包括亚马逊 Fire TV Stick、智能手机、键盘和鼠标。成功入侵后，库尔塔伊在 Rockstar 内部的 Slack 工作群中发布消息，写道：“我不是 Rockstar 员工，我是一名攻击者。”他还威胁称，如果 Rockstar 不在 24 小时内通过 Telegram 联系他，就将开始公开游戏源代码。

Rockstar 拒绝与其合作。

随后，包含近 60 分钟游戏画面的 90 段视频出现在一个《GTA》粉丝论坛上。当时距离 Rockstar 于 2023 年 12 月发布首支官方预告片，还有一年多时间。

这些泄露画面首次披露了游戏中的诸多细节，包括女性可操控主角露西亚（Lucia）。

Rockstar 后来向法院表示，此次入侵事件给公司造成了约 500 万美元（IT之家注：现汇率约合 3,339.6 万元人民币）的经济损失，还耗费了员工数千小时的工作时间。

检方将库尔塔伊描述为 Lapsus$ 黑客组织的核心成员之一。该组织由青少年组成，主要通过网络入侵和敲诈勒索牟利。

2021 年至 2022 年期间，该组织还曾攻击英伟达（Nvidia）、三星（Samsung）和微软（Microsoft）等科技巨头。

检方估计，库尔塔伊其他黑客活动造成的损失约为 1,000 万英镑（现汇率约合 8,805.4 万元人民币）。此外，他对 Revolut 的攻击还导致数千名客户的个人信息遭到泄露。

Lapsus$ 的另一名成员当时年仅 17 岁，因法律原因无法公开姓名。2023 年 12 月，该成员因欺诈、违反《计算机滥用法》和敲诈勒索等罪名，被法院判处青少年改造令。

《GTA 6》此前经历过两次延期，最初原定于 2025 年发售，随后推迟至 2026 年 5 月 26 日，如今最终定于 11 月 19 日正式推出，游戏标准版售价为 79.99 美元（现汇率约合 534.3 元人民币）。