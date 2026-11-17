IT之家 11 月 17 日消息，据《华尔街日报》16 日援引知情人士消息称，英伟达开发者技术总监纳德尔 · 哈利勒致信公司高层及董事会，警告如果不恢复黄仁勋的 CEO 职务，英伟达恐将失去一批“无可替代的人才”。

黄仁勋辞职后，英伟达内部要求他复职的呼声不断，哈利勒的信进一步推动了这场行动。他认为，黄仁勋具备无人能及的领导优势。

哈利勒主张，在有关调查尚无定论之际，董事会应当给予黄仁勋信任。

据看过信件的人士透露，哈利勒写道：“黄仁勋遍布全球的人脉是英伟达的战略优势，我认为他的领导对于维持美国在 AI 领域的主导地位至关重要。”

这封信还发给了黄仁勋直接管理的约 60 名下属，以及董事会全部 10 名成员。哈利勒警告，许多员工都十分看重与黄仁勋共事的机会，“英伟达无可替代的人才正考虑离职”。

黄仁勋的离职在英伟达内部和硅谷引发了一波抗议，也让外界担心，处于全球 AI 热潮中心的英伟达可能面临人才流失。

优步联合创始人特拉维斯 · 卡兰尼克、Y Combinator CEO 陈嘉兴、Atreides Management 的加文 · 贝克等科技企业高管和投资者，联名呼吁黄仁勋复职。

这封公开信由一名未公开身份的英伟达员工发布，获得超过 18.8 万个签名。不过，部分被列为签署人的人士否认签过这封信。

公开信写道：“33 年来，黄仁勋为打造英伟达倾注了全部心血。我们许多人因为他而加入公司，也有许多人因为他的工作态度而选择留下：无论需要付出多少时间，他都坚持大家一起把事情做好。”

多名确认参与联名的英伟达员工也赞同哈利勒的看法，认为其他 CEO 无法再现黄仁勋的成就及其塑造的企业文化。黄仁勋向来重视扁平化管理，也注重与高管和员工保持直接联系。

据知情人士透露，部分英伟达员工商议未来几天在加州圣克拉拉总部园区举行示威，声援黄仁勋。

不过，一名知情人士透露，英伟达董事会暂时没有让黄仁勋复职的打算。