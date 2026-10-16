理想汽车芯片子公司马赫心科技完成首轮 16.25 亿元融资，最大投后估值 171 亿元

IT之家 10 月 16 日消息，理想汽车今日宣布，旗下芯片子公司上海马赫心科技有限公司已签署首轮股权融资协议，认购总额为 16.25 亿元人民币。

据介绍，本轮融资由杭州经韬、蓝驰创投及华业天成领投，奇绩创坛参与投资。理想汽车通过全资附属公司出资 10 亿元，外部投资者合计出资 6.25 亿元。

此外，杭州经韬及其关联基金获得一项一次性追加认购权，可在 2026 年 12 月 31 日前按相同价格额外投资不超过 5 亿元。若该认购权悉数行使，马赫心科技的投后估值将达到 171 亿元。融资完成后，理想汽车预计持有马赫心科技约 74.01% 的股权，继续保持控股地位。

公开报道显示，理想汽车自 2021 年开始论证自研芯片可行性，2022 年正式立项，组建约 200 人的专项团队。

其自研的马赫 M100 芯片于 2026 年 5 月实现量产上车，首发搭载于全新理想 L9 Livis 车型。该芯片采用 5nm 车规级工艺，基于动态数据流架构，单芯片算力达 1280 TOPS，搭载 8 通道 LPDDR5X 内存，峰值带宽 273GB/s。

据上海证券报报道，理想汽车将马赫 M100 称为“全球首款量产的动态数据流 AI 芯片”，其实际运行效率超过 82%。IT之家注意到，目前马赫 M100 已随全新理想 L9、L8 等车型量产交付，理想汽车由此实现了从芯片架构设计到整车前装交付的全链路自主完成。