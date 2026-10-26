理想汽车 CEO 李想预告 i6 今日直播拆车，称造车不能造“速成车”

IT之家 10 月 26 日消息，理想汽车 CEO 李想刚刚发文，谈及了造车这一话题。他认为，造车不是造黑盒子，更不能造“速成车”。

李想介绍称，即将发布的 2026 款理想 i6 用的连山电池，从材料、电芯到电池包都是理想设计的，和整车数据全部打通。安全、质量、性能、寿命，都由理想汽车全权负责。

根据规划，理想汽车今日还将直播把 2026 款理想 i6 的用料拆开给大家看：用的什么材料，为什么这么设计，每个部位都讲清楚。

据IT之家此前报道，2026 款理想 i6 已定档 10 月 28 日上市，11 月初开启交付。该车号称拥有六大升级：