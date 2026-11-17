IT之家 11 月 17 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，谈及了阔折叠手机和大折叠手机的两种形态。他透露，明年安卓阵营也有两种形态并行。

根据具体形态来看，大折指的是常规 1:1 比例方正大折叠手机，阔折目前主流定义是√2:1 比例形态的折叠屏手机。前者内部空间充足，电池、散热、影像等更有机会堆料，办公、多窗口生产力有一定优势；后者造型新颖，内屏比例接近平板，观影、游戏等沉浸感更好，内容消费会有一定优势。

目前，华为、三星、小米、苹果已率先推出阔折叠形态的手机。今年 10 月数据显示，华为阔折叠手机出货量已突破 321 万台。参考IT之家此前报道，市场调查机构 Omdia 在 10 月 21 日发布研究报告，2026 年全球可折叠智能手机 AMOLED 显示屏出货量有望达到 2900 万片，同比增长 44%。

Omdia 预计，2026 年宽屏折叠屏手机所用显示屏将占可折叠面板总出货量的 44%；到 2027 年，随着更多中国厂商加入，这一比例有望突破 60%。分析师 Brian Huh 表示，市场对这一新形态反应积极，说明宽屏折叠屏已初步获得消费者认可。