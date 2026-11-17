IT之家 11 月 17 日消息，京东今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

2026 年第三季度京东单季营收基本符合市场预期、归母净利润略低于分析师一致预期，但非 GAAP 盈利增速、零售主业盈利韧性与新业务减亏幅度显著好于市场预期，整体业绩质量超预期。

公司业务与本季核心亮点

京东集团是以供应链为基础的技术与服务企业，核心业务涵盖京东零售、京东物流、京东健康、京东工业及京东新业务（含外卖、海外电商 Joybuy、京喜等）。

2026 年第三财季（单季） ：收入达 3096 亿元、同比增长 3.5%；经营利润实现 52 亿元、较上年同期亏损 11 亿元大幅扭亏；归属于普通股股东净利润 65 亿元、同比增长 22.7%；非 GAAP 归母净利润 83 亿元、同比增长 44%；京东零售经营利润 151 亿元、经营利润率稳定在 5.8%；营销费用同比下降 26.2%、履约开支同比增长 7.4%、研发投入同比增长 36.9%。

2026 年前三季度（累计） ：累计收入 9716.88 亿元；累计归母净利润 187.34 亿元；累计经营活动现金流 195.65 亿元、实现由负转正；累计自由现金流 14.93 亿元，较上年同期净流出 108.34 亿元大幅改善。

战略并购落地：2026 年 11 月 12 日完成对欧洲消费电子零售商 MediaMarktSaturn 母公司 CECONOMY AG 的自愿公开收购要约，以总对价取得其 59.8% 股本及投票权，合并 Convergenta 保留股份后合计持股比例达 85.2%，CECONOMY 自收购日起并表，标志京东全球零售与欧洲物流布局迈出关键一步。

业务进展与经营效率

京东零售：9 月上线京东 APP 16.0 版并推出 AI 购物助手「东东」，落地上海静安京东 101HOME 首店，ZARA 旗下品牌全面入驻，日用百货商品收入保持高个位数增长，平台及广告服务收入同比增速达 9.6%。

京东物流：在 iPhone 18 Pro 系列首发中实现核心城市分钟级送达，并将履约能力输出至欧洲，支撑 Joybuy 海外业务发展。

新业务：京东外卖投入规模同比收窄、运营效率提升，Joybuy 覆盖欧洲超 80 个城镇，成交额与用户规模实现强劲增长，本季度新业务经营亏损环比明显收窄。

现金流与财务质量

截至 2026 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物、受限制现金及短期投资总额 2147 亿元；单季经营活动现金流净流出 187.08 亿元，主要受消费信贷应收项与季节性备货投入影响；TTM 自由现金流为 188 亿元，经营性现金流质量稳健。

展望与估值

管理层表示将持续深耕现有市场、拓展国际版图，通过效率提升与财务纪律推动长期高质量增长。当前公司估值处于历史偏低区间，零售主业盈利韧性、新业务减亏兑现、海外并购协同落地将是后续估值修复的核心驱动因素。