贝壳 2026 财年前三季度归母净利润 60.72 亿元，同比增长 108.95%

IT之家 11 月 16 日消息，贝壳今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

2026 财年前三季度 营业总收入 ：644.21 亿元，同比下降 11%

归母净利润 ：60.72 亿元，同比增长 108.95%

经营现金流 ：84.2 亿元，同比扭亏为盈

基本每股收益 ：1.88 元

稀释每股收益 ：1.81 元

2026 财年第三财季 营业总收入 ：209.9 亿元，同比下降 8.9%

归母净利润 ：21.94 亿元，同比增长 192.8%

经营现金流 ：32.8 亿元，同比增长 285.33%

基本每股收益 ：0.69 元

稀释每股收益：0.66 元

AI 解读 2026 年前三季度，贝壳实现净收入 644.21 亿元，归母净利润 60.72 亿元，业绩表现整体符合市场预期，利润端大幅超预期。 公司概况与业务亮点 贝壳控股有限公司是领先的线上线下一体化房产交易和服务平台，业务覆盖存量房、新房、家装家居、房屋租赁及新兴业务，旗下拥有链家品牌。 前三季度累计净收入 644.21 亿元，同比由 2025 年同期 723.91 亿元下降；归母净利润 60.72 亿元，较 2025 年同期 29.06 亿元大幅增长，盈利弹性显著释放。

前三季度毛利率约 27%，较 2025 年同期明显提升，主要得益于各主营业务贡献利润率均实现同比改善。

前三季度经营活动现金流净额 84.2 亿元，较 2025 年同期 22.88 亿元大幅转正，现金流质量显著改善。 第三财季单季亮点 单季净收入 209.9 亿元，同比下降 8.9%，主要受家装家居及房屋租赁服务净收入减少影响，部分被新房及存量房交易净收入增加所抵消。

单季归母净利润 21.94 亿元，较 2025 年同期 7.49 亿元同比增长 193.9%，经调整净利润 26.05 亿元，同比增长 102.6%，保持在历史高位。

单季毛利率 27.7%，同比提升 6.3%，经调整净利率同比提升 6.8 个百分点至 12.4%。

单季经营费用同比下降 22.4%，成本优化举措持续见效，经营效率提升转化为盈利能力改善。 资本回报与展望 截至 2026 年 9 月 30 日，公司现金、现金等价物、受限资金和短期投资合计 640 亿元，财务储备充裕。第三季度斥资约 1.62 亿美元回购股份，年初至今累计回购约 6.09 亿美元，回购股份约占 2025 年 12 月 31 日已发行股份总数的 3.2%。展望未来，公司将继续聚焦客户体验与服务效率提升，推动业务可持续增长。

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