IT之家 11 月 17 日消息，一汽红旗宣布旗下全新红旗 H9 将于 11 月 27 日广州车展正式上市。该车预售先享价 32.98-41.98 万元，共推出 4 款配置，车辆全系标配鸿蒙座舱、华为乾崑 ADS 5 高阶版智能辅助驾驶、896 线双光路图像级激光雷达等配置。

外观上，新车换装半封闭式“高山飞瀑”进气格栅，外侧由贯穿式“U”形 LED 灯带与镀铬饰件点缀，保留标志性中轴旗标灯。日行灯加入晶钻元素，下方配备高亮像素大灯与智能光毯。车侧采用 20 英寸密幅式电镀轮毂及智能电动电吸门，尾部则为全新“U”形贯穿式尾灯。

内饰方面，新车采用三联屏布局，以 16.1 英寸 3K 悬浮式中控屏为中心，左右分别内嵌全液晶仪表屏与副驾娱乐屏，并配备 HUD 抬头显示。座舱搭载鸿蒙 HarmonySpace 系统，语音助手基于 MoLA 架构打造。

该车搭载华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版与鸿蒙座舱 HarmonySpace，标配 896 线双光路图像级激光雷达，全车配备 40 颗高感知传感器。据官方数据，该系统可在 120 公里 / 小时时速下识别 120 米外高度 14 厘米的微小障碍物。

座椅与舒适配置方面，全车四座均支持电动调节、通风、加热及按摩功能，前排扶手箱内集成智能冷暖冰箱。后排中央扶手集成电动调节按键、杯架及双 50W 手机无线快充，前方提供可拆卸功能触控屏，并配备老板键、双天幕及遮阳帘、后排双化妆镜。音响系统为 25 扬声器 HUAWEI SOUND 卓越系列，同时提供智能调光隐私玻璃与一键隐私模式。

规格方面，IT之家获悉全新红旗 H9 长宽高分别为 5230/1955/1515 毫米，轴距 3120 毫米，较现款车型全面加长。车辆搭载 2.0T 纵置两档混动系统，发动机最大功率 145 千瓦，提供两驱和四驱版本。两驱版搭载 220 千瓦驱动电机，四驱版采用 220 千瓦加 224 千瓦双电机，综合功率 444 千瓦（604 马力）。车辆电池容量 40.4 千瓦时，工信部申报纯电续航分别为 205 公里和 216 公里。底盘配备 800V 鸿鹄混动高压平台、四挡空气悬架、主动可变阻尼减震及双向 16 度后轮转向。