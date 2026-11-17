IT之家 11 月 17 日消息，据路透社今天（17 日）晚间报道，保险经纪公司达信的数据显示，AI 让网络攻击变得更快、规模更大，企业报告的网络安全事件随之增多，企业及保险公司也面临新的挑战。

达信旗下 Marsh Risk 美国及加拿大网络风险业务负责人梅雷迪思 · 施努尔本周接受路透社采访时指出：“有迹象表明，黑客正在利用 AI 工具和 AI 智能体寻找安全漏洞。我认为，相当一部分网络安全事件可以归因于 AI。”

达信的客户在 10 月最后两周共报告 105 起网络安全事件，较 5 月最后两周的 48 起增加了一倍多。

借助 AI，黑客能够更快地发现和利用长期存在的安全隐患，包括未及时修补的软件漏洞、暴露在外的系统以及薄弱的身份认证机制。

施努尔认为，AI 工具迅速普及、应用规模扩大，加上企业遏制网络攻击和应对安全事件的时间延长，是近期网络安全事件激增的主要原因。“AI 本身不是一种风险，而是会放大各个领域的风险。”

随着 AI 工具越来越容易获得，黑客只需投入更少资源就能发动更大规模的攻击，潜在攻击目标也随之增多，企业面临的压力进一步加大。

数据分析公司 GlobalData 预计，随着网络攻击愈发频繁，企业对网络保险的需求也将推动未来两年全球保费收入加速增长。

GlobalData 预测，2026 年全球网络保险保费将同比增长 6.9%，达到 166 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,108.76 亿元人民币）；2027 年增速进一步提高至 10%，保费总额将达到 183 亿美元（现汇率约合 1,222.3 亿元人民币）。