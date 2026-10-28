美国 CISA 确认黑客已利用 PHP 高危漏洞进行攻击，要求联邦民事机构 3 日内完成系统修复

IT之家 10 月 28 日消息，美国网络安全和基础设施安全局（CISA）证实，黑客正在积极利用广泛使用的 PHP Web 软件中的两项严重安全漏洞发起攻击，并要求美国联邦政府各民事机构在未来三天内完成系统修复。

IT之家注意到，此次紧急安全警告发布前不到一周，已有数十年历史的 PHP Web 编程语言的维护方刚刚推出了针对这两项漏洞的修复补丁。利用这些漏洞，黑客无需密码即可通过互联网远程入侵存在漏洞的系统。据报道，约 70% 的面向互联网的服务器使用 PHP，这意味着大量网站和应用程序面临风险。由于漏洞危害严重，一些政府机构和大型企业已暂时关闭相关网站，以便进行修复。

尽管这两项漏洞被评定为严重级别，意味着一旦遭到利用，可能造成重大损害，但安全研究人员表示，要开发出能够成功入侵存在漏洞系统的攻击代码颇具难度，不过并非不可能。如今，已有证据证实黑客正在现实环境中利用这些漏洞发起攻击，这进一步加大了各组织修复系统的紧迫性，以防止恶意入侵、业务中断和数据泄露。

CISA 在周一发布的声明中没有透露正在利用这些漏洞发起攻击的具体对象。不过，这份声明发布前不久，安全研究人员就已表示，他们发现了相关 PHP 漏洞遭到实际利用的证据。

这两项被称为 PHP2Shell 的漏洞源于软件中一些多年未被发现的安全缺陷。相关漏洞最初于两年前被发现，但负责维护该软件的非营利基金会当时表示，黑客实际上无法利用这些漏洞发动攻击，因此没有发布修复补丁。

这一情况直到今年早些时候才发生改变。安全研究公司 Calif 的研究人员借助一款人工智能模型，找到了利用这两项长期潜伏的漏洞发起攻击的方法。

PHP 中的这两项漏洞只是大量潜在安全缺陷中的一部分。许多漏洞至今仍未被发现，另一些则多年来未受到足够重视。然而，随着人工智能模型发现和利用漏洞的能力不断提升，包括将多个漏洞串联起来发动攻击，这些长期被忽视的安全缺陷正逐渐成为现实威胁。

PHP 是众多历史悠久的 Web 技术之一，长期以来支撑着互联网及现代技术的运行，但多年来一直面临资源和资金投入不足的问题。这使 PHP 等开源项目难以负担安全审计的费用，而此类审计原本有助于更早发现软件中的安全漏洞。