IT之家 11 月 17 日消息，任天堂传奇游戏制作人宫本茂（Shigeru Miyamoto）将成为即将举行的第 30 届 D.I.C.E. 大奖新设“传奇奖”的首位得主，以表彰他在过去 50 年间为游戏产业作出的卓越贡献。

这项全新奖项由历史悠久的 D.I.C.E. 大奖设立，旨在“表彰那些凭借持久的创作理念，不断重新定义互动娱乐的行业标志性人物”。颁奖仪式定于日本时间 2027 年 2 月 19 日 13 时举行，地点为拉斯维加斯 The Cosmopolitan。

IT之家注意到，与 D.I.C.E. 大奖此前设立的名人堂奖不同，传奇奖被定位为具有时代意义的荣誉，颁发频率不会超过每十年一次，以此维持奖项的含金量。值得一提的是，宫本茂早在 1998 年就成为首位入选 D.I.C.E. 大奖名人堂的游戏创作者。

负责组织 D.I.C.E. 大奖的互动艺术与科学学院（Academy of Interactive Arts & Sciences）主席梅根 · 斯卡维奥（Meggan Scavio）表示：“宫本茂被广泛认为是游戏行业乃至整个娱乐领域最受尊敬、影响力最深远的人物之一。我们认为，他在行业内的影响力和广泛声誉，完全符合首届传奇奖的设立初衷。能够邀请宫本先生在第 30 届 D.I.C.E. 大奖上接受这一荣誉，我们深感荣幸，也对此充满期待。”

宫本茂曾主导打造任天堂最具代表性的游戏系列，包括《马力欧》《塞尔达传说》和《皮克敏》，同时还推动任天堂进军电影和主题公园领域。在长达数十年的职业生涯中，他获得过诸多重要荣誉，也是首位获得日本文化勋章的游戏创作者。不过，由于突发疾病，他此前未能亲自出席文化勋章的授予仪式。

宫本茂无疑是首届传奇奖的理想人选。纵观游戏行业的发展历程，能够拥有如此辉煌的职业生涯，并对整个行业产生如此深远影响的游戏创作者寥寥无几。