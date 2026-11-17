IT之家 11 月 17 日消息，摩托罗拉近日发布了 Signature 27 手机，此前有传闻称，该机在部分市场推出的版本将配备容量更小的电池。如今看来，这一消息属实。

摩托罗拉已经确认，Signature 27 德国版将采用容量更小的电池。摩托罗拉向科技媒体 Android Authority 证实了这一消息，并将原因归咎于德国当地有关锂电池运输和物流的监管规定。

摩托罗拉在声明中表示：“为符合德国当地有关锂电池的监管要求，摩托罗拉 Signature 27 将采用不同的电池配置。这些法规对电池运输和物流提出了特定要求，公司在确定德国市场的产品配置时，已经将这些因素考虑在内。”

IT之家注意到，摩托罗拉此前公布的 Signature 27 配备了一块 7000mAh 大容量电池，但德国市场版本的电池容量将降至 5500mAh，整整减少了 1500mAh，差距相当明显。按照容量计算，德国版电池比其它版本缩水约 21%。

欧盟能源标签数据库显示，5500mAh 版本每次充电的续航时间为 61 小时 29 分钟，而配备 7000mAh 电池的版本为 77 小时 45 分钟。两者相差超过 16 小时。

另一个值得关注的问题是，德国版 Signature 27 的机身尺寸和重量是否会与国际版保持一致。对此，摩托罗拉尚未给出明确答复。从常理来看，电池容量相差 1500mAh，电池本身的重量很可能也会有所不同，因此德国版手机有望更轻一些。