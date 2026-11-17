IT之家 11 月 17 日消息，国新办今天（17 日）就深入推进再生资源回收体系建设有关情况举行新闻发布会。就“新三样”固废回收利用相关问题，商务部部长助理袁晓明于发布会上表示，建立新能源汽车动力电池数字身份证管理制度，延伸生产者责任。

据袁晓明介绍，近年来，“新三样”固废回收利用体系初具规模，政策框架基本形成，工作体系逐步完善。但回收利用工作偏向“末端治理”，从生产端到利用端的工作链条还有断点，相关技术尚不成熟。

IT之家从发言获悉，为此，《关于深入推进再生资源回收体系建设促进回收行业高质量发展的意见》已专章对“新三样”固废回收利用作出总体部署，近期，集中解决行业迫切问题、堵住工作漏洞；中远期，将全面畅通“设计 — 制造 — 应用 — 回收 — 拆解 — 再利用”全链条。具体可概括为三个方面：

一是动力电池“全品类收”。建立新能源汽车动力电池数字身份证管理制度，延伸生产者责任。修订新能源汽车废旧动力电池综合利用规范条件，推动新能源汽车“车电一体报废”回收拆解。加强回收拆解新技术研发和推广应用，加快补齐非车载动力型以及储能型、消费型电池回收体系短板，推动各类动力电池“退役有踪、回收有序”。

二是风光设备“全周期管”。完善政策体系，制定风电组件综合利用指导意见以及退役风机叶片和光伏组件回收处理管理办法；健全回收机制，落实废旧光伏组件、风机叶片处置规定，鼓励发电企业建立退役设备回收体系；推动市场对接，研究推动电力央企与综合利用企业建立市场化业务对接机制。

三是投资布局与技术研发“全面加力”。指导大型央企依据新能源产业分布合理投资布局回收网络和利用基地，进一步优化网络布局。引导重点企业突破关键共性技术，推广应用人工智能等先进技术装备，让退役设备“收得回、拆得好”。