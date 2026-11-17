IT之家 11 月 17 日消息，就在今年年初，售价低于 800 美元（IT之家注：现汇率约合 5,343 元人民币）的 Windows 笔记本电脑，16GB 内存还是相当常见的入门配置，能够在一定程度上弥补 Windows 11 越来越臃肿带来的性能问题。

然而，随着今年内存价格大幅上涨，8GB 内存再次成为不少笔记本电脑的入门配置。苹果 MacBook Neo 凭借 8GB 内存尚能应付日常使用，但 Windows 笔记本电脑的情况可能就没那么乐观了，甚至包括微软自家的 13 英寸 Surface Laptop。

值得注意的是，早在内存危机真正到来之前，微软就已经承诺要提升 Windows 的运行速度和可靠性。如今，这项优化工作似乎终于开始取得成效。

本月早些时候，微软 Windows 和设备部门执行副总裁帕万 · 达武卢里（Pavan Davuluri）在一篇博客文章中，详细介绍了 Windows 11 针对 8GB 内存电脑推出的多项改进措施。他表示：“根据我们实验室的测试结果，Windows 的响应速度最高提升了 20%，多任务处理速度最高提升了 40%。”

此次优化中最重要的变化集中在内存管理方面。

当电脑的可用内存不足以容纳所有正在使用的数据时，Windows 就必须将部分数据从内存转移到存储设备中，这一过程称为页面调出（Paging Out）。但即使是 SSD，尤其是入门级笔记本配备的 SSD，读写速度也远不及内存。

当 Windows 需要重新读取此前从内存转移到 SSD 中的数据时，就会产生硬错误（Hard Fault，也称缺页错误）。如果这种情况频繁发生，例如在只有 8GB 内存的笔记本电脑上，用户就会明显感受到卡顿。一个典型表现是，切换回此前打开的浏览器标签页时，页面不得不重新加载。

达武卢里表示：“现在，Windows 最多可以让额外 2GB 的活动数据继续保留在内存中，而不是将其转移到速度较慢的存储设备。因此，用户之前打开的应用或浏览器标签页，在重新切换回来时不太容易需要重新加载。”

为了验证这些改进的实际效果，The Verge 编辑 Antonio G. Di Benedetto 重新拿出了今年 7 月评测过的那台 13 英寸 Surface Laptop。此前，他曾在评测中直言，8GB 内存对于运行 Windows 来说远远不够。

这款笔记本堪称当前内存危机的典型受害者：与上一代基础款相比，它的内存容量减少了一半，日常使用时已经难以满足工作需求。更尴尬的是，这还是微软自家的硬件产品。

在将 Surface Laptop 更新至最新 Windows 11 版本之前，Benedetto 重新体验了这台电脑当时运行的系统版本，即 Windows 11 25H2（内部版本号 26200.8875）。

体验相当糟糕。

同时打开约 20 个最新版 Chrome 浏览器标签页，播放一段 4K YouTube 视频，并运行 Slack 和 Signal 等聊天软件。无论是点击切换标签页，还是通过触控板手势在 Windows 界面中滑动，操作都会明显变得迟缓。

Chrome 标签页和应用程序只要在后台放置一小会儿，再次切换回来就可能需要重新加载。对于经常需要在大量标签页之间来回切换、查找资料的用户来说，这种情况尤其令人恼火。此外，笔记本风扇几乎始终处于明显运转状态。

Benedetto 还打开了 Windows 资源监视器，发现内存硬错误频率在每秒不到 700 次至每秒 2.9 万次之间波动。达到较高数值时，Windows 几乎陷入停顿。监视器中的数据甚至一度超出了图表显示范围，足以说明此前 Windows 11 在 8GB 内存设备上的内存管理有多么吃力。

不过，将 Surface Laptop 更新至 Windows 11 26H2（内部版本号 26300.9974）后，情况有了明显改善。微软此前公布的内存优化功能，已在 26300.9818 及更高版本中正式启用。

这一次，Benedetto 同时打开了超过 30 个 Chrome 标签页，播放相同的 4K YouTube 视频，并运行相同的聊天软件。虽然系统仍会出现一些卡顿，但程度已经远没有之前严重。

例如，任务视图（Task View）的响应速度偶尔会下降，操作过程中也会出现轻微卡顿，但整体表现已经接近电脑在高负载下应有的状态。Chrome 标签页需要重新加载的频率也明显降低。

风扇启动的时间同样有所推迟，即使开始运转，噪声也更小，而且持续时间更短。

重新查看资源监视器后，作者发现，正常使用状态下的内存硬错误频率已经降至每秒 300 次以下，偶尔才会升至每秒约 1000 次。

如果将 Chrome 换成微软 Edge，表现甚至还能略好一些。在同时运行 30 个标签页、播放相同的 4K YouTube 视频，并进行 Google Meet 视频通话时，Edge 的响应更加流畅，内存硬错误发生频率也更低。

Benedetto 表示，很高兴看到 8GB 内存版 Surface Laptop 的性能得到改善，也欣慰地看到 Windows 11 终于开始变得更适合在 8GB 内存设备上运行。不过，他也忍不住吐槽：如今这款 8GB 内存版 Surface Laptop 的售价，竟然比上一代 16GB 内存版本还要高。

至于自己今后购买笔记本电脑时是否会选择 8GB 内存版本，Benedetto 给出了明确答案：不会。正如他在评测最新款戴尔 XPS 13 时所说的那样，8GB 内存目前已经能够满足一些基本使用需求，但如果条件允许，他仍然建议用户选择 16GB 内存。

更大的内存空间能够让电脑在未来更长时间内保持流畅，尤其是在同时运行大量文件、应用程序或游戏时，优势会更加明显。

而且，即使经过这轮优化，8GB 内存版 Surface Laptop 的表现已经好了很多，Benedetto 仍然成功让 Chrome 浏览器在打开不到 36 个标签页时彻底崩溃。微软确实改善了入门级笔记本电脑的使用体验，但显然还做不到让 8GB 内存设备应付所有场景。

持续发酵的内存危机，让用户不得不接受低内存配置成为现实。微软当然也要为此承担部分责任。与此同时，在 Copilot 和 AI 浪潮席卷 Windows 的过程中，微软不断向 Windows 11 添加新功能，也让系统变得越来越臃肿。

相比之下，Linux、macOS 和 ChromeOS 等其他操作系统，在较低内存配置下往往能够表现得更好。

尽管如此，Benedetto 仍然认可微软此次在内存管理方面取得的进步。至少在这个问题上，Windows 11 总算开始朝着正确的方向迈出了一小步。