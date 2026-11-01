IT之家 11 月 18 日消息，不久前，大疆通过官网发布《关于 DJI 大疆部分产品建议零售价调整的说明》，受全球半导体、存储等多项关键零部件成本持续大幅上涨影响，经审慎评估，大疆决定自 2026 年 11 月 18 日 00:00 起，对部分产品的建议零售价进行调整。
时间来到今天（18 日）零时过后，大疆 Osmo Pocket 4P 标准套装、Osmo Pocket 4 标准套装及多个套装版本等产品的价格“如期”上涨，部分产品涨幅达到 560 元。
IT之家汇总目前已知的价格变动如下：
Osmo Pocket 4P
标准套装 3799 元 → 4099 元，上涨 300 元；
Vlog 套装 4299 元 → 4859 元，上涨 560 元。
Osmo Pocket 4
标准套装 2999 元 → 3199 元，上涨 200 元；
全能套装 3799 元 → 4299 元，上涨 500 元；
美拍套装 4098 元 → 4598 元，上涨 500 元；
畅拍套装 3498 元 → 3638 元，上涨 140 元。
Osmo Nano 标准套装
64GB 版 1998 元不变，
128GB 版 2298 元 → 2498 元，上涨 200 元。
公开信息显示，大疆 Osmo Nano 分体式运动相机于 2025 年 9 月发布，该机采用磁吸双面设计，可快速切换自拍与拍摄他人，上市价为 1998 元起。
大疆 Osmo Pocket 4 云台相机于今年 4 月发布，该机搭载一英寸 CMOS，拥有 14 级宽广动态范围，并支持 10‑bit D‑Log 专业色彩模式，上市价格为 2999 元起。
Osmo Pocket 4P 云台相机于今年 6 月发布，该产品主打 17 级动态范围和 D-Log 2 色彩。除主摄外新增 60mm 中焦镜头，最高可录制 4K/240 FPS 慢动作视频，上市价格 3799 元起。