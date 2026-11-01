IT之家 11 月 18 日消息，华为 Mate 90 系列手机昨晚率先开启鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.115 SP11 版本升级，系统包大小约 10.31GB，带来了 AI 快捷栏等功能。

据IT之家用户 @秋叶寒 反馈，Mate 90 系列手机的 AI 快捷栏拥有全新交互体验 —— 它会维持 5 个应用图标的宽度，不会缩小。另外，长按 AI 圆环可进入 AI 屏，获取更多服务，例如行业趋势解读、AI 分析、智能记忆助手等。

值得一提的是，这一页面与华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 的小艺 AI 屏设计风格完全不同。OSTA 新机的 AI 屏采用全新设计元素，且新机激活后点亮屏幕首先看到的也是 AI 屏 —— 顶部是小星芒、中间部分是文字交互和互动卡片、Dock 栏则是小艺推荐应用，而最底部则是语音按钮等 AI 交互功能键。

目前尚不知晓星芒 OSTA O1 Pro 的小艺 AI 屏是否为品牌独有特性。关于这款新机的最新情报，小伙伴们可以前往IT之家首发上手视频了解更多信息。

点击关注IT之家B站账号

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。