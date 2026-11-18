IT之家 11 月 18 日消息，据路透社报道，法国通用机器人公司 Genesis AI 现已完成 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 亿元人民币）A 轮融资，估值达 35 亿美元（现汇率约合 233.8 亿元人民币）。这是欧洲机器人行业规模最大的融资项目之一。

据报道，参与融资的机构和个人有谷歌前 CEO 施密特、硅谷风投公司 Khosla Ventures、法国科技企业家泽维尔 · 尼尔，以及英伟达和法国政府支持的投资机构 Bpifrance。Khosla Ventures、Premji Invest 和 Eclipse。

Genesis 首席执行官 Zhou Xian 表示，公司将利用融资资金提高通用机器人 Eno 的产量，扩大数据采集和 AI 训练规模。

外观方面，Eno 机器人的设计类似三个放大的扑克牌，安装在一个可旋转的轮式底座上。这种设计使 Eno 能够折叠得非常紧凑，工作时再像弹簧玩具一样展开。Genesis 表示，公司特别重视灵巧操作手的研发，因为这是机器人制造商面临的最具挑战性的技术难题之一。

Genesis 由前 Mistral AI 研究人员 Théophile Gervet 联合创立，是欧洲估值超过 10 亿美元（现汇率约合 66.8 亿元人民币）、瞄准工业应用的机器人企业之一。