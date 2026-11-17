IT之家 11 月 17 日消息，据路透社今天（17 日）援引两名知情人士消息称，面对劳动力成本上涨及制造业回流美国带来的成本压力，通用汽车计划到 2028 年，将北美工厂的机器人及其他自动化技术应用规模提高 20%。

多名消息人士称，通用汽车同时也在自主研发机器人，并在印第安纳州科科莫工厂进行组装，重点开发用于厂内零部件运输的自主移动机器人。

通用汽车去年曾介绍自主研发机器人技术的计划，目前仍同时向外部供应商采购机器人设备。

另外两名熟悉通用汽车供应链的人士透露，通用汽车还要求参与新合同竞标的零部件供应商提交自动化方案，并对供应商的自动化水平进行评分，将评分结果作为合同评审的依据之一。

通用汽车称，采用自动化技术是为了改善生产安全、提高质量和效率。“随着全球竞争日益激烈，我们会继续运用这些技术，为制造团队提供支持。”

美国车企长期抱怨劳动力成本高于海外竞争对手，也高于特斯拉等新兴车企。特斯拉在美国的大部分工厂没有工会。

现有劳资合同将在 2028 年到期，车企届时可能再次面临激烈谈判。美国汽车工人联合会主席肖恩 · 费恩此前警告，AI 和自动化程度提高可能威胁工人利益。

他在今年 6 月的工会大会上批评道：“我们的劳动成果以前所未有的幅度增长，工人却没有分享到成果。这就是盗窃。如果 AI 继续成为这种行为的帮凶，就必须制止。”

通用汽车机器人战略总监米凯尔 · 泰勒今年 2 月指出，汽车制造商应该合理设计生产流程，充分发挥工人和机器各自的优势。“怎样才能让员工和机器都发挥最大作用，尽可能提高生产效率和质量？”