IT之家 11 月 18 日消息，彭博社当地时间昨日报道称，Take-Two 旗下游戏开发工作室 Firaxis Games 同日进行 60 人裁员，约占其员工总数的 1/3。2K Games 发言人证实，Firaxis 负责人 Heather Hazen 也将离职。

Firaxis 负责两大经典 IP《席德 · 梅尔的文明》《XCOM（幽浮）》的开发，其最近作品《席德 · 梅尔的文明 VII》在 Steam 平台整体评测“褒贬不一”。

知情人士透露，Firaxis 正在开发一款《XCOM》系列新作，尽管遭遇了一系列困难（包括在今年夏季错过了一个重要里程碑），但该项目仍在推进。

2K Games 发言人表示：

Firaxis 正在进行重组，并将重心重新聚焦于工作室的核心优势 —— 设计世界级的策略游戏，这些游戏在过去 30 年中一直为该类型游戏树立行业标杆。 作为这些变革的一部分，工作室规模将进行精简，以专注于设计、技术和玩家体验，这意味着我们将与那些曾助力 Firaxis 成长的才华横溢的同事道别。这些决定绝非易事，但对于开启 Firaxis 的新篇章而言，它们至关重要。

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