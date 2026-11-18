IT之家 11 月 18 日消息，戴森官方今日宣布推出全新的 Airsmooth 气流丰盈梳（HB01），定价为 1899 元。

作为戴森推出的首款专属热风造型梳，Airsmooth 气流丰盈梳核心实现吹干、蓬松、顺亮一步到位效果。

根据美国 TRI 实验室的加速断发测试数据，该产品在最高温度和气流档位反复梳理发束 2000 次后，相比带圆头齿梳设计的戴森 Airwrap 顺滑梳，累计断发量减少 39%。

该产品采用可控气流设计，气流从 816 根梳齿底部均匀扩散，在干发的同时完成造型，避免高温直吹造成的秀发热损伤，实现干发与造型同步完成。

梳头部分采用双重防打结梳齿结构搭配水滴形梳头设计，包含弹柔锥形梳齿与防缠绕环形梳齿两类梳齿，弹柔锥形梳齿可随造型灵活弯曲，顺畅梳理发丝，防缠绕环形梳齿的环形结构能够自然塌缩释放发丝，减少勾扯打结；水滴形梳头渐窄边缘更易贴近发根，增大有效梳面，实现秀发一顺到底的梳理效果。

使用体验上，该产品可从湿发状态直接完成全流程造型，吹干、梳顺、造型无需更换工具，最终呈现亮泽顺滑的发丝状态，对比造型前的毛躁湿发，造型后发丝亮泽度与顺滑度明显提升。

该产品支持多种日常造型操作：将水滴形梳齿的尖端置于发根处发束下方，远离头皮向上向外旋转梳头，即可实现蓬松发根的效果；将头发置于梳头等平的一侧，让发丝滑过防缠绕环形梳齿，可梳理出直发的理想张力；使用梳头较大的弧形边缘，向内旋转可打造 C 形内扣，向外旋转即可打造外翻发尾。最终可实现顺滑波浪、蓬松颅顶、丰盈卷发等多种亮眼造型。

出行适配方面，该产品支持全球通用电压，可适配不同国家地区的供电标准，同时自带梳齿保护套，不用时套在梳头上即可防护梳齿，方便收纳放入随身包袋，满足差旅出行的造型需求。

操控设计上，机身配备 3 档风速、4 档温度（113℃/100℃/85℃/冷风）可调，搭配滑动式电源开关，机身底部设置可拆卸滤网，方便日常清洁维护。

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