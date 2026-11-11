OpenAI 收购旅游初创公司 Odessia，探索 AI 旅行智能体业务

IT之家 11 月 11 日消息，Odessia 创始人弗朗西斯 · 戴维森（Francis Davidson）今天宣布，OpenAI 已收购 AI 旅行智能体公司 Odessia，他本人也已经加入 OpenAI，帮助这家 AI 初创公司探索旅游业务发展方向。

据悉，Odessia 成立仅一年，就拿到了红杉资本领投的 600 万美元（IT之家注：现汇率约合 4,011.9 万元人民币）种子前融资，并在大约 5 个月前推出了 AI 旅游智能体服务，帮助早期用户规划价值数百万美元的旅行行程。

OpenAI 发言人证实了上述信息，并表示：“我们非常欢迎戴维森加入 OpenAI，他是一名经验丰富的从业者，曾创办多家帮助人们旅行的企业。我们很高兴看到他选择 OpenAI，共同开展新事业。”

不过，OpenAI 尚未公布任何旅游领域的新产品或计划。目前该公司的同领域合作伙伴有 Booking.com 缤客、Expedia 和 KAYAK。对于未来是否会推出旅游相关产品，OpenAI 发言人没有透露更多信息，仅表示旅游是用户经常向 ChatGPT 咨询的话题之一。

OpenAI 收购 Odessia 还有另一个值得关注的原因：戴维森在旅游行业颇有名气。2014 年，他读大学期间就创办了旅游初创公司 Sonder。该公司的业务模式与 Airbnb 有些类似，但主要面向全球主要城市，提供高端公寓的短期租赁服务。