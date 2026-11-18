IT之家 11 月 18 日消息，安全研究机构 Calif 昨日（11 月 17 日）披露名为 Java4Shell 的高危漏洞，存在于 OpenJDK Base64 解码路径中，被攻击者利用可以远程执行恶意代码，甲骨文目前已紧急发布补丁修复。

Java4Shell 漏洞追踪编号为 CVE-2026-114938，在 CVSS 4.0 评分为 9.2 分，属于“关键”级别漏洞，影响 OpenJDK 的 Base64 解码器。

在 x86-64 平台上启用 AVX-512 VBMI 硬件加速 Base64 解码路径中，攻击者发送特定畸形 Base64 数据后，可触发越界堆内存写入，进而造成敏感内存泄露，或在部分应用中实现未经认证的远程代码执行。

研究团队称，漏洞的触发条件包括特定长度的 Base64 填充输入；其后果类似“心脏出血”（Heartbleed）式信息泄露，也可能被升级为服务器控制权夺取。

该缺陷仅影响支持 AVX-512 VBMI 的 x86-64 处理器，例如 Intel Ice Lake 及之后的服务器 CPU、AMD Zen 4 及之后的 EPYC 和 Ryzen 平台；ARM64 设备不受影响。

受影响范围覆盖 OpenJDK 17.0.6 及更高版本，Oracle 也将其 Java SE 8、11、17、21、25、27 相关版本以及 GraalVM 列入 11 月安全更新范围。

Calif 称，在默认配置下，Keycloak、Atlassian Jira、Confluence、Jenkins、JFrog Artifactory、PingFederate 等常见服务可被预认证利用；Apache Kafka、Solr、Elasticsearch 等则需认证后才能利用。

Oracle 已于 11 月 17 日发布修复版本，包括 Java SE 17.0.21.1、21.0.13.1、25.0.5.1、27.0.1.1 等；CISA 同日发布警报，敦促各机构立即排查 JDK、Java 运行时、容器镜像及随第三方软件打包的 Java 组件，并优先修补面向互联网的系统。

在完成升级前，管理员可临时添加 JVM 参数-XX:-UseBASE64Intrinsics 禁用硬件加速 Base64 编解码，或在 x86-64 环境使用-XX:UseAVX=2 限制 AVX-512 执行。

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