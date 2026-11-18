IT之家 11 月 18 日消息，克里斯托弗 · 诺兰执导的电影《奥德赛》于当地时间 11 月 17 日登陆数字点播平台，观众可以通过 Apple TV、亚马逊 Prime Video、Fandango、YouTube 等平台观看。

需要区分的是，此次上线属于数字租赁和购买发行，并非 Netflix 等订阅制流媒体平台正式上线。

除了数字发行外，环球影业同时推出《奥德赛》4K Ultra HD 和蓝光实体版，具体价格和供应情况因地区而异。

以美国区为例，Prime Video 数字购买价格为 19.99 美元（IT之家注：现汇率约合 133.5 元人民币），用户无需订阅 Amazon Prime 会员也可以购买。

数字版还附赠了由诺兰亲自参与制作的幕后特别内容，共有 12 部专题，总时长超过 90 分钟，涉及影片改编、演员选角、场景搭建、动作设计、视觉特效及配乐等制作环节。相关幕后内容并非普通租赁版附带权益。

这部影片由克里斯托弗 · 诺兰编剧并执导，改编自荷马史诗《奥德赛》，马特 · 达蒙饰演奥德修斯，汤姆 · 霍兰德饰演忒勒马科斯，安妮 · 海瑟薇饰演佩涅洛佩，罗伯特 · 帕丁森、赞达亚、查理兹 · 塞隆、露皮塔 · 尼永奥等也参与演出。

电影讲述特洛伊战争结束后，伊萨卡国王奥德修斯踏上漫长归乡之旅，途中遭遇独眼巨人、塞壬等神话生物及各种危险。