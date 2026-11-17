IT之家 11 月 17 日消息，据 9to5mac 今日报道，苹果在最新的 iOS 27.3 Beta 2 中为 Apple TV 应用新增了两种新特性：“短视频”竖屏格式和视频播客功能。

正如字面意思，竖屏格式的加入可以让用户通过类似 TikTok 等短视频平台的界面来体验 Apple TV 内容预览，而 Netflix 和 Disney+ 等流媒体平台此前已经加入类似功能。

苹果计划在 iOS 27.3、iPadOS 27.3 及其他系统更新中，将视频播客内容引入 Apple TV 应用，用户届时无需订阅 Apple TV+ 也可以通过苹果多个设备及第三方电视平台发现和观看视频播客。

苹果将在 Apple TV 应用中整合来自 Apple Podcasts 应用的视频播客节目，用户可以在 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 4K，以及支持 Apple TV 应用的智能电视和机顶盒上观看相关内容。此外，支持 CarPlay 的汽车也将提供观看入口，进一步扩展相关内容的使用场景。

在收费方面，苹果明确表示，Apple TV 应用中的视频播客可以免费观看，不需要订阅 Apple TV+。不过，需要付费订阅才能收听或观看的播客节目不会被纳入 Apple TV 应用。

开发者已经可以通过苹果当天发布的 iOS 27.3 第二个开发者测试版，访问 Apple TV 应用中的播客视频内容。