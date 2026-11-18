IT之家 11 月 18 日消息，据看看新闻报道，11 月 17 日，2026 年 APEC 工商领导人峰会举行，格力电器董事长董明珠在现场主动寻找机器人领域的合作机会。

董明珠表示，具身智能机器人需要减速机、驱动器、伺服电机等核心零部件，而格力已经研发机器人十几年，目前格力电器自动化生产线上的机器人全部由格力自主完成。

谈及合作，她更是主动向现场嘉宾发出邀请：“我相信我们会成为你很好的合作伙伴，你要什么部件，提供什么部件。”

格力电器 CMO 朱磊今年 4 月接受采访时表示，目前公司已具备做出“人形机器人”的能力，所有机器人零部件都可以实现自研自产。格力累计投入使用的自主研制的工业机器人达到 2000 余台，实现生产效率提升 80%。

IT之家注意到，格力电器 2024 年在投资者互动平台上回应询问时提到，格力电器深耕伺服电机、伺服驱动器、运动控制器等工业机器人技术领域，已实现机器人产品负载从 1kg-600kg 全系列覆盖，可广泛用于机械制造、汽车零部件加工、家电制造、3C 等场景。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题

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