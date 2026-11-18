IT之家 11 月 18 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办。

中国新闻网今日晒出采访视频，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福、美团 CEO 王兴、小米创办人兼董事长兼 CEO 雷军并排就坐。

当记者提问三人具体聊了什么内容，王传福摆手称“不好意思”，王兴也摆手拒绝表示不能透露。

综合IT之家此前报道，王传福在 2026 年 APEC 工商领导人峰会上表示，可持续发展是一个全球目标，而中国在这方面做得卓有成效。

面对主持人提问：“可持续发展对于比亚迪来说是什么定位？”王传福直言：“只有可持续发展才能实现长期发展，‘我赢你输’的路子走不远。”

雷军在 17 日的峰会上表示，过去四年，AI 大模型技术突飞猛进，给我们的生活和工作带来了巨大的变化。但 AI 能够落地的场景非常有限，能够真正实现商业闭环、能够挣到钱的公司，相对比较少。

他认为，AI 是一个全新的时代，一定会带来非常多的商业机会，尤其是 AI 走向物理世界、跟终端和各种应用场景深度结合以后，会有巨大的机会。“我觉得过去的四年，应该没有看到任何一个革命性的、标杆性的产品诞生，但我相信在未来的几年里面，一定会在这些领域里面产生伟大的产品。”

在谈及具身智能技术发展时，雷军表示，自己相信具身智能机器人未来一定是一个巨大的产业机会，它的想象力会超过汽车产业。他直言，小米的观点非常明确：我们特别看好 AI 进入物理世界所带来的空间和想象力，这会给整个亚太经济带来巨大的机会。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题

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