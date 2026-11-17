IT之家 11 月 17 日消息，在 2026 年 APEC 工商领导人峰会上，强脑科技创始人兼 CEO 韩璧丞在发言中表示，脑机接口正从实验室走向日常生活。

放眼国内外，中国“十五五”规划中，首次将脑机接口列为六大未来产业之一；摩根士丹利报告也显示，仅美国医疗本土市场，就将催生一个 4,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2.67 万亿元人民币）的脑机接口新市场。韩璧丞表示，脑机接口存在着两层意义：第一层是有望解决长期困扰的脑疾病问题，第二层是可能改变人与外界的交互方式。

具体而言，韩璧丞进一步解释说，80 岁以上人群中约有 40% 患有不同程度的阿尔茨海默症，成年人中约有 38% 存在不同程度的失眠问题，目前还没有药物能从根本上治疗这些脑疾病，非侵入式脑机接口却有可能为此带来改变。

韩璧丞还提到，OpenAI CEO 奥尔特曼在今年年初参与创办了一家非侵入式脑机接口公司，旨在通过脑机接口技术实现人与 AI 的直接交互。未来，人们很有可能用大脑直接控制手机、电脑，甚至不需要开口讲话，“想一想”就能把脑海中的想法传递出去。

强脑科技成立于 2015 年，由韩璧丞创办，主要从事仿生肢体和非侵入式脑机接口技术研发，不采用植入式方案，与 Neuralink 形成对比。

据IT之家此前报道，韩璧丞曾在今年 4 月提出公司未来的目标和愿景：希望把中国变成全世界第一个没有肢体残疾人的国家，希望每一个没有手和没有脚的残疾人都装上高性能假肢，从家里走出来。

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