IT之家 11 月 18 日消息，录音学院（NARAS）于 11 月 16 日公布第 69 届格莱美奖提名名单，苹果 Apple TV 旗下《音乐魔法镇！》（Schmigadoon!）和《寡妇湾》（Widow's Bay）获得 2027 年格莱美提名。

IT之家注：《音乐魔法镇！》是 Apple TV 的音乐喜剧剧集，第一季于 2021 年播出，第二季于 2023 年播出，苹果 Apple TV 在 2024 年 1 月宣布不再续订。而本次获得提名的是百老汇舞台音乐剧改编版的原声专辑。

该剧舞台版于 2026 年在百老汇上演，并在今年托尼奖中获得包括“最佳音乐剧”在内的四项大奖；其原声专辑由此进入格莱美“最佳音乐剧专辑”提名名单。

另一部入围作品为恐怖喜剧《寡妇湾》作曲家大卫 · 弗莱明（David Fleming）为该剧创作的原创配乐，获得“最佳视觉媒体配乐”提名，竞争对手包括《奥德赛》《一场接一场的战斗》等影视原声。

第 69 届格莱美奖颁奖典礼将于 2027 年 2 月 7 日在洛杉矶 Crypto.com Arena 举行，并通过 ABC 直播，Disney+ 和 Hulu 也将提供流媒体观看。