IT之家 11 月 18 日消息，NASA 于 1977 年发射的旅行者 1 号探测器于 2026 年 11 月 18 日正式抵达距离地球 1 光日的位置，成为人类历史上首个达到这一距离的人造物体。

所谓 1 光日，是指光在真空中传播 24 小时所经过的距离，并非时间单位。以光速计算，地球向旅行者 1 号发送一条无线电指令，单程就需要约 24 小时，往返通信时间则约为 48 小时。

旅行者 1 号于 1977 年 9 月 5 日发射升空，借助了百年难得一遇的行星大连珠（或称“行星大巡游”）实现“引力弹弓”连续加速（下一次要等到 2152 年前后），从而最大程度地节省燃料。

NASA 官方数据显示，旅行者 1 号至今已经飞行 49 年 2 个月有余，此时距离地球约 259.02 亿公里。

NASA 表示，它仍然是距离地球最远的人造物体，此次抵达 1 光日也创造了此前没有人造航天器达到过的距离纪录。

不过，旅行者 1 号抵达的 1 光日，并不意味着它已经飞出了太阳系。这里需要区分日球层和太阳系的边界。

NASA 将旅行者 1 号于 2012 年 8 月 25 日穿越日球层顶视为进入星际空间的标志。日球层是太阳风及其携带的磁场、带电粒子所形成的巨大区域。穿越日球层顶，意味着探测器进入了星际介质主导的空间，但太阳引力的影响范围远不止于此。

根据 NASA 公布的估算，奥尔特云内侧边缘距离太阳约 2000 至 5000 个天文单位。按照旅行者 1 号目前的飞行速度，它还需要约 300 年才能抵达奥尔特云内侧边缘，可能需要约 3 万年才能穿过奥尔特云外缘。因此，尽管它已经进入星际空间，却仍未真正飞出太阳系。

旅行者 1 号目前相对太阳的飞行速度约为每小时 6.1 万公里，即每秒约 17 公里。它在 1977 年发射时借助行星引力辅助完成加速，此后主要依靠惯性继续飞行，并不需要持续点燃发动机。

NASA 指出，探测器目前正朝着距离地球 17 光年以上的恒星 AC+79 3888（又称格利泽 445）方向飞行，预计约 4 万年后会从这颗恒星附近 1.7 光年的位置经过。

这趟漫长旅程还留下了不少重要科学成果。旅行者 1 号曾先后飞掠木星和土星，并传回了木星大红斑、土星环及其卫星等大量观测资料。它还携带一张镀金铜质唱片，即著名的旅行者金唱片，收录了地球上的自然声音、音乐、问候语和图像，希望向可能发现它的外星文明介绍地球与人类。

其中最著名的影像之一，是 1990 年 2 月 14 日拍摄的「暗淡蓝点」。当时旅行者 1 号距离太阳约 60 亿公里，按照任务团队的安排，它将相机转向太阳系内部，拍摄了包含地球在内的太阳系全家福。地球在照片中只是一个不足一像素的蓝色光点。拍摄完这组照片后，旅行者 1 号的相机于 1990 年 2 月 14 日永久关闭，以节省电力供后续星际探测任务使用。此后，它便不再具备拍摄图像的能力。

随着时间推移，旅行者 1 号的电力供应也在不断减少。它使用放射性同位素热电发生器（RTG），通过钚-238 衰变产生的热量发电。NASA 数据显示，这类电源每年输出功率约减少 4 瓦，因此任务团队不得不逐步关闭科学仪器和其他设备。

根据 NASA 截至 2026 年 4 月 17 日公布的仪器状态，旅行者 1 号目前仅有两台科学仪器仍在运行，分别是磁强计（MAG）和等离子体波动子系统（PWS）。IT之家查询获悉，前者用于测量磁场，后者用于探测等离子体波动，帮助科学家研究星际空间环境。

NASA 此前预计，随着电力进一步下降，团队将继续逐步关闭科学仪器，以尽可能延长探测器的工作时间。至于何时彻底失去科学探测和通信能力，仍取决于实际电力消耗及后续任务管理情况。

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