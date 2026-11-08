NASA 发布月球基地建设与核动力月球车发射新规划，SpaceX、蓝色起源等竞争百亿美元合同

IT之家 11 月 8 日消息，美国国家航空航天局（NASA）于当地时间周六公布最新规划，旨在拓展月球基地项目的探测、科研以及基础设施建设能力。NASA 正联合美国本土企业，计划在月球南极实现长期驻留；本次资金投入将用于推进商业机器人货运任务、名为 PROMISE 的核动力月球车、发射与轨道转移服务以及月面基础设施建设。

月球基地货运着陆器

首先来看月球基地货运着陆器，NASA 选定八家企业进入商业月球载荷服务计划（CLPS）下一阶段。这些企业将有资格在新版 CLPS 2 合同框架下，竞争后续月面送货任务：

蓝色起源（Blue Origin）

萤火虫航天（Firefly Aerospace）

直觉机器公司（Intuitive Machines）

ispace 美国分部（ispace-U.S.）

洛克希德・马丁航天公司（Lockheed Martin Space）

诺斯罗普・格鲁曼航天系统（Northrop Grumman Space Systems）

太空探索技术公司（SpaceX）

旅行者技术公司（Voyager Technologies）

在 CLPS 2 框架下，上述企业将提供月球货运服务，包括着陆器的管理、制造与运营，负责把 NASA 的科研设备、技术验证载荷和基础设施设备送往月球。

CLPS 2 是一份为期 10 年、可多次授标的不定期交付 / 不定量总合同，合同总额上限为 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 669.08 亿元人民币）。同时，NASA 将现行 CLPS 1.0 合同额度从 26 亿美元（现汇率约合 173.96 亿元人民币）上调至 42 亿美元（现汇率约合 281.01 亿元人民币），保障月球基地一期目标落地。原有 CLPS 合同有效期至 2028 年 11 月，另附带 5 年延长期，可在 2033 年 11 月前完成已授标的月球送货任务。

核动力月球车

NASA 同时宣布推进 PROMISE 核动力月球车项目研发。这辆六轮月球车搭载科学仪器与技术验证设备，将着陆于月球南极，用于勘测月表与地下地层、评估资源潜力，并为着陆点选址、后续基础设施搭建和探测活动提供数据。这款核动力月球车能够在漫长的月夜以及永久阴影坑内工作，而永久阴影坑被认为蕴藏水冰，对人类长期驻月至关重要。

隶属于加州理工学院、位于南加州的喷气推进实验室（JPL）将负责该任务管理以及月球车研制。该车大量复用“好奇号”“毅力号”火星车的备用飞行部件与工程测试样机。依托经过验证的硬件、软件以及火星车操作方案，可以大幅压缩成本，缩短这款复杂的 PROMISE 月球车的集成与测试周期。NASA 已经完成硬件月面环境适配评估，确认其能够承受月球南极极端恶劣环境。

PROMISE 月球车配备钻探设备，可挖掘月壤（月尘），探测地下约 1 米深处的水冰及其他资源；同时搭载光谱仪分析月表物质化学成分、温度与辐射传感器，以及可见光相机。它还将验证新一代抗辐射高性能星载计算系统、先进自主感知传感器与算法。NASA 计划 2028 年末发射 PROMISE，设计任务周期 18 个月。

NASA 向蓝色起源授予一份基础金额 9,400 万美元（现汇率约合 6.29 亿元人民币）的合同，另设有绩效激励选项，最高可追加 1.4 亿美元（现汇率约合 9.37 亿元人民币），由蓝色起源负责将 PROMISE 送至月球南极。本次授奖是对 2026 年 5 月任务订单的拓展，原订单内容为向月球运送两台月球地形车。蓝色起源将使用其 Mark 1 着陆器，在月球基地一期框架下投放部署该月球车。

发射与轨道运输项目

搭建月球基地，需要一套稳定可靠的地月运输网络。轨道转移飞行器（OTV）相当于太空长途货运卡车，负责在深空转运大型载荷；月球着陆器则完成最后一段投递，把物资、设备和基础设施安全送至月面。

为验证相关能力，NASA 在专属及拼车发射服务风险投资采购计划（VADR）框架下，签发六项任务订单，授给箭头科技、蓝色起源与冲量航天，由它们完成月球基地货物的集成与深空转运。

三类任务模式，让 NASA 可以灵活安排科研与技术验证载荷，就绪后即可发射。第一类任务旨在降低未来长期载人月球飞行风险，验证地月转移途中通信、导航方案，以及轨道转移飞行器把 CLPS 着陆器送入目标轨道的能力。该类任务将把 CAPSTONE 02 航天器送入深空，在月球附近开展近距离机动、导航与通信试验。

第二类任务将提前部署一批高机动无人机勘察月球南极，为航天员到访铺路，保障载人探测更安全、规划更充分，同时验证先进机器人技术。其中包括喷气推进实验室的 Moonfall 无人机，可抵达传统月球车无法到达的区域，同时运送支撑一期目标的其他月球基地设备。

第三类任务用于降低后续任务风险，测试导航技术，并在地月之间的环月轨道开展多轨道运作验证，展示商业轨道转移方案，提升后续着陆器向月表投送货物的运力。

这批任务订单总价值约 13 亿美元（现汇率约合 86.98 亿元人民币），归属为期 10 年的 VADR 不定期交付 / 不定量合同，整套合同总额上限 50 亿美元（现汇率约合 334.54 亿元人民币）。VADR 合同由肯尼迪航天中心的 NASA 发射服务项目办公室管理，属于商业太空接入计划的一部分。打包采购多项发射与太空运输服务，既能给航天工业带来稳定的任务机会，也让 NASA 在未来月球探测中拥有更多样化的商业技术选择。

部分任务将由蓝色起源新格伦火箭、相对论航天人族 R 火箭以及 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射；太空运输飞行器则由蓝色起源、萤火虫航天、冲量航天与量子航天提供。

月球架构与基础设施

为提升月面基础设施能力，NASA 计划采购商用组件，搭建小型通信与太阳能塔（miniCAST），包含太阳能阵列、储能电池以及无线输电硬件。NASA 已授标：蓝色起源旗下蜜蜂机器人公司负责储能设备、瑞德威尔公司负责发电模块、扬克科技公司负责无线输电技术，共同支撑 miniCAST 项目。

miniCAST 集成供电与通信功能，服务后续月球基地各项活动。设备会先由阿拉巴马州亨茨维尔马歇尔太空飞行中心的工程师完成组装与测试，再送往月球表面。

NASA 预计相关工作数月内启动，现阶段先研制分立组件，暂不交付整套集成系统。NASA 还计划在 2027 年初另行招标，采购完整一体化供电系统。

NASA 准备在“下一代空间技术探索伙伴计划第三 B 阶段（NextSTEP‑3 B）”发布定向征集通知，补齐月球基地架构研发中优先级较高的数据缺口。该项目将为 NASA 规划后续任务、控制风险、支撑月球南极长期运行所需的技术与基础设施提供关键数据支撑，形式可包括小型航天器任务、搭载在月球基地发射任务上的载荷，或是采购商业合作方采集的探测数据。

在这场创新与探测的黄金时代，阿尔忒弥斯计划航天员将执行难度逐步提升的任务奔赴月球南极，探索月球上从未踏足的区域。月球探测项目除了带动经济发展、推动科学发现之外，还将在月面建立长期人类驻留据点，并以此为基础，为首次载人火星任务铺路。