NASA 公布 X-70 Fractal 实验飞机：探索极限机动能力，两年内首飞

IT之家 11 月 5 日消息，NASA 昨日宣布，X 系列实验飞机家族迎来新成员 ——X-70 Fractal。该系列此前诞生过近 80 年前首次突破音障的贝尔 X-1，以及近年来备受关注的 X-59 静音超音速验证机。

NASA 表示，X-70 Fractal 是一个“高性能、高适应性的研究平台”，将作为新一代航空技术的试验平台，用于相关技术的开发与测试。

目前，NASA 仅公布了一张由人工智能生成的 X-70 效果图，飞机主体笼罩在烟雾和阴影之中。不过，该机构已经确认了这款飞机的多项性能指标。

X-70 将采用有人驾驶设计，巡航速度为 0.75 马赫，最高飞行高度可达 4.5 万英尺（IT之家注：约 13,716 米），作战任务航程超过 1,726 英里（约 2,778 公里）。

在载荷方面，X-70 最多可搭载 2,000 磅（约 907.2 千克）的实验设备，这些设备既可以安装在机身内部，也可以挂载在机身外部。

此外，X-70 还将配备先进的飞行控制技术，能够快速重新配置飞行控制系统。NASA 希望借此探索有人驾驶飞机此前从未展示过的机动能力。

NASA 局长贾里德 · 艾萨克曼（Jared Isaacman）表示：“X-70 Fractal 为 NASA 提供了一个高性能有人驾驶平台，可以在真实飞行环境中测试先进的飞行控制技术、机动能力以及其他前沿技术。”

他还表示，X-70 采用模块化设计，能够快速更换机身内部和外部的任务载荷。这种设计可以让科研团队持续开展飞行测试、积累数据，并迅速从一项实验转向下一项实验。

NASA 预计，X-70 将在未来两年内以 NASA 名义完成首次飞行。艾萨克曼表示，X-70 只是 NASA 航空研究新阶段的一部分。